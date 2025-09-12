Estos son los nominados al CFDA Fashion Awards 2025

Los nominados a los CFDA Fashion Awards 2025

Para la categoría de American Womenswear Designer of the Year, se encuentran varios nombres destacados con mucho renombre como Ralph Lauren, Tory Burch y Wes Gordon para Carolina Herrera. Mientras que dentro de la misma categoría nombres más frescos como Rachel Scott para Diotima (quien ya ganó en 2023 y 2024) y Daniella Kallmeyer que llega como debutante.

Tory Burch es una de las nominadas para la reñida competencia por el premio American Womenswear Designer of the Year (Jamie McCarthy/Getty Images)

En la categoría American Menswear Designer of the Year, los nominados tienen competencia muy reñida con diseñadores como Mike Amiri, Thome Browne y Willy Chavarria y dos nombres sorpresa que han emocionado a la industria: Mike Eckhaus y Zoe Latta con la marca Eckhaus Latta y las hermanas Olsen, Ashley y Mary-Kate por su trabajo en The Row.

En la categoría American Menswear Designer of the Year, Willy Chavarria es uno de los nominados (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Las hermanas Olsen también compiten por la categoría de Accessories Designer of the Year, junto con Ana Khouri, Catherine Holstein para Khaite, Raul Lopez para Luar y Tory Burch. Todos nombres que han definido el arte de los accesorios de lujo actuales.