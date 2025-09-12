Estos son los nominados al CFDA Fashion Awards 2025

La temporada de la moda ha comenzado y Nueva York se convierte en el sitio de la primera Semana de la Moda de septiembre. Para comenzar, todas la miradas fueron directo hacia los CFDA Fashion Awards 2025 presentados por Amazon Fashion.
Se espera que la ceremonia para entregar los premios sea el 3 de noviembre en el American Museum of Natural History y nos esperan sorpresas impactantes.
Los nominados a los CFDA Fashion Awards 2025
Para la categoría de American Womenswear Designer of the Year, se encuentran varios nombres destacados con mucho renombre como Ralph Lauren, Tory Burch y Wes Gordon para Carolina Herrera. Mientras que dentro de la misma categoría nombres más frescos como Rachel Scott para Diotima (quien ya ganó en 2023 y 2024) y Daniella Kallmeyer que llega como debutante.
En la categoría American Menswear Designer of the Year, los nominados tienen competencia muy reñida con diseñadores como Mike Amiri, Thome Browne y Willy Chavarria y dos nombres sorpresa que han emocionado a la industria: Mike Eckhaus y Zoe Latta con la marca Eckhaus Latta y las hermanas Olsen, Ashley y Mary-Kate por su trabajo en The Row.
Las hermanas Olsen también compiten por la categoría de Accessories Designer of the Year, junto con Ana Khouri, Catherine Holstein para Khaite, Raul Lopez para Luar y Tory Burch. Todos nombres que han definido el arte de los accesorios de lujo actuales.
Una lista de ganadores
Entre todas las categorías destaca la de Emerging Designers patrocinada por Google Shopping, que busca reconocer las propuestas de nuevas y diversas de los diseñadores que representan el futuro de la moda. Entre los nominados se encuentran Taylor Thompson para la marca 5000, Ashlynn Park para Ashlyn, Julian Louie para Aubero y Bernard James.
Además de los nominados, no pueden faltar los reconocimientos a figuras de la industria que han dejado grandes legados, Ralph Rucci recibirá el Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award. La industria también celebrará el trabajo editorial con el Media Award para Sara Moonves de W Magazine.
El Founder’s Award, será para Cynthia Rowley, mientras que elInternational Designer of the Year será para Pieter Mulier por Alaïa. Y el que será sin duda el momento de la noche, Donatella Versace será reconocida con el Positive Change Award, gracias a su filantropía, apoyo a talentos emergentes y activismo.