Bruno Mars: Por qué dio de qué hablar su regreso tras 10 años de ausencia como solista

Después de casi una década sin lanzar un álbum en solitario, Bruno Mars vuelve oficialmente a la industria musical: El cantante confirmó el lanzamiento de The Romantic, su cuarto disco de estudio.
Su primer proyecto individual desde 24K Magic (2016), uno de los álbumes más exitosos de su carrera, será estrenado el 27 de febrero de 2026.
El regreso de Bruno Mars
La noticia fue confirmada por el propio artista tras años de colaboración en proyectos como Silk Sonic con Anderson .Paak y varios sencillos exitosos con artistas como Lady Gaga y Rosé, incluidos “Die With a Smile” y “APT.”, que mantuvieron su presencia en las listas durante 2025 y lo consolidaron como una fuerza relevante en la industria musical.
Mars no había lanzado un álbum en solitario desde 2016, lo que convirtió este anuncio en uno de los regresos más esperados de la década. Su último proyecto individual, 24K Magic, fue lanzado hace casi diez años y desde entonces su enfoque artístico ha estado en colaboraciones, proyectos conjuntos como Silk Sonic y una residencia en Las Vegas, que lo mantuvo vigente entre su público.
La gira de Bruno Mars en 2026
Para celebrar su regreso, Mars hará The Romantic Tour: una gira de estadios que recorrerá Estados Unidos, Europa y Reino Unido a partir del 10 de abril de 2026 en Las Vegas, con paradas en ciudades clave como Houston, Toronto, París, Londres y más. Artistas invitados como Anderson .Paak (DJ Pee .Wee), Victoria Monét, Raye y Leon Thomas acompañarán al cantante en diferentes fechas del tour.
La gira también contempla conciertos en estadios, incluyendo dos noches en Wembley (Londres) y shows en Rogers Stadium (Toronto).
La trayectoria de Bruno Mars
Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernandez, inició su carrera musical como compositor y productor en Los Ángeles antes de consolidarse como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo. Tras firmar con Atlantic Records, debutó en 2010 con Doo-Wops & Hooligans, un álbum que lo catapultó a la fama global gracias a éxitos como Just the Way You Are y Grenade, una combinación atractiva de pop, soul y R&B. Desde sus primeros años, Mars destacó no solo por su voz, sino por su capacidad para escribir, producir e interpretar su propio material, posicionándose rápidamente como un artista completo.
A lo largo de su carrera, Mars ha construido un sólido legado musical con discos como Unorthodox Jukebox (2012) y 24K Magic (2016), ambos aclamados por la crítica y respaldados por giras mundiales de gran escala. Su enfoque retro-moderno, influenciado por el funk, el soul y el pop de décadas pasadas, lo han llevado a ganar varios premios Grammy.
Su reciente proyecto Silk Sonic junto a Anderson .Paak reafirmó su versatilidad. Demostró que, incluso lejos de los lanzamientos en solitario, Bruno Mars ha mantenido vigencia en la industrial musical global.