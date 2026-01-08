Bruno Mars: Por qué dio de qué hablar su regreso tras 10 años de ausencia como solista

El regreso de Bruno Mars

La noticia fue confirmada por el propio artista tras años de colaboración en proyectos como Silk Sonic con Anderson .Paak y varios sencillos exitosos con artistas como Lady Gaga y Rosé, incluidos “Die With a Smile” y “APT.”, que mantuvieron su presencia en las listas durante 2025 y lo consolidaron como una fuerza relevante en la industria musical.

Mars no había lanzado un álbum en solitario desde 2016, lo que convirtió este anuncio en uno de los regresos más esperados de la década. Su último proyecto individual, 24K Magic, fue lanzado hace casi diez años y desde entonces su enfoque artístico ha estado en colaboraciones, proyectos conjuntos como Silk Sonic y una residencia en Las Vegas, que lo mantuvo vigente entre su público.

Bruno Mars anunció su regreso como solista este 2026 luego de 10 años de ausencia. (Getty Images)

La gira de Bruno Mars en 2026

Para celebrar su regreso, Mars hará The Romantic Tour: una gira de estadios que recorrerá Estados Unidos, Europa y Reino Unido a partir del 10 de abril de 2026 en Las Vegas, con paradas en ciudades clave como Houston, Toronto, París, Londres y más. Artistas invitados como Anderson .Paak (DJ Pee .Wee), Victoria Monét, Raye y Leon Thomas acompañarán al cantante en diferentes fechas del tour.

La gira también contempla conciertos en estadios, incluyendo dos noches en Wembley (Londres) y shows en Rogers Stadium (Toronto).