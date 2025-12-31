Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a dos años de cárcel por fraude

Anne Jakrajutatip, la empresaria tailandesa copropietaria de la organización Miss Universo, fue condenada a dos años de prisión sin suspensión de la pena por un tribunal de Bangkok el 26 de diciembre de 2025.
La sentencia se dictó en ausencia, ya que Jakrajutatip no se presentó a la audiencia y se encuentra prófuga, en medio de los rumores de que huyó del país.
Publicidad
Anne Jakrajutatip es sentenciada a dos años de cárcel
De acuerdo con medios locales, Anne Jakrajutatip enfrenta una orden de arresto por un presunto fraude, luego de que el Tribunal de Kwaeng emitiera la resolución el pasado 26 de diciembre. La sentencia se dictó tras una audiencia a la que Jakrajutatip no se presentó, por lo que las autoridades la consideran prófuga.
El caso se originó en 2023, cuando el cirujano plástico Raveewat Maschamadol acusó a Anne Jakrajutatip y a la empresa JKN Global Group de haberlo defraudado al inducirlo a invertir 30 millones de baht (aproximadamente 930 mil dólares) en bonos corporativos. De acuerdo con el fallo del tribunal, los acusados habrían proporcionado información falsa y omitido detalles sobre la delicada situación financiera de la compañía, que ya enfrentaba problemas para cumplir con sus obligaciones de deuda.
Aunque Jakrajutatip obtuvo inicialmente libertad bajo fianza, dejó de presentarse a las audiencias judiciales, lo que derivó en la emisión de una orden de arresto en noviembre de 2025. Por su parte, JKN Global Group fue sancionada con una multa de 40 mil baht, equivalentes a cerca de 1,200 dólares.
Publicidad
Anne Jakrajutatip es acusada de fraude
Anne Jakrajutatip asistió a las primeras audiencias del caso e incluso obtuvo libertad bajo fianza; sin embargo, posteriormente dejó de presentarse ante las autoridades. A mediados de 2025 se dio a conocer que ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip, fueron acusadas de presuntamente emitir declaraciones falsas y de no mantener actualizados los registros contables y estados financieros correspondientes a 2023 y principios de 2024.
Tras estas acusaciones, ambas renunciaron a sus cargos en JKN Global Group, lo que generó incertidumbre sobre su paradero. La ausencia de Anne fue particularmente notoria durante la concentración y la final de Miss Universe, celebradas este año en Tailandia, su país natal. Ante su incomparecencia en audiencias posteriores, las autoridades emitieron finalmente una orden de arresto en su contra.
Estos problemas legales se suman a una crisis más amplia dentro de la organización de Miss Universo. El copropietario Raúl Rocha Cantúenfrenta desde 2024 una investigación en México por presunta delincuencia organizada, que incluye acusaciones de tráfico de armas, drogas y combustible robado, así como el congelamiento de cuentas y órdenes de aprehensión.
En este contexto, la edición 2025 del certamen, celebrada en Tailandia y ganada por la mexicana Fátima Bosch Fernández, estuvo rodeada de polémica, con señalamientos de favoritismo, conflictos entre miembros del jurado, abandonos de concursantes y una ola de renuncias internas.