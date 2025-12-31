Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a dos años de cárcel por fraude

Anne Jakrajutatip es acusada de fraude

Anne Jakrajutatip asistió a las primeras audiencias del caso e incluso obtuvo libertad bajo fianza; sin embargo, posteriormente dejó de presentarse ante las autoridades. A mediados de 2025 se dio a conocer que ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip, fueron acusadas de presuntamente emitir declaraciones falsas y de no mantener actualizados los registros contables y estados financieros correspondientes a 2023 y principios de 2024.

Tras estas acusaciones, ambas renunciaron a sus cargos en JKN Global Group, lo que generó incertidumbre sobre su paradero. La ausencia de Anne fue particularmente notoria durante la concentración y la final de Miss Universe, celebradas este año en Tailandia, su país natal. Ante su incomparecencia en audiencias posteriores, las autoridades emitieron finalmente una orden de arresto en su contra.

Anne Jakrajutatip quiere cambiar el 'core' de Miss Universo para bien. (Jason Kempin/©Getty Images 1456507866)

Estos problemas legales se suman a una crisis más amplia dentro de la organización de Miss Universo. El copropietario Raúl Rocha Cantú enfrenta desde 2024 una investigación en México por presunta delincuencia organizada, que incluye acusaciones de tráfico de armas, drogas y combustible robado, así como el congelamiento de cuentas y órdenes de aprehensión.

En este contexto, la edición 2025 del certamen, celebrada en Tailandia y ganada por la mexicana Fátima Bosch Fernández, estuvo rodeada de polémica, con señalamientos de favoritismo, conflictos entre miembros del jurado, abandonos de concursantes y una ola de renuncias internas.