¿Miss Universo está en venta? Raúl Rocha responde a rumores y desata polémica en redes

En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, Raúl Rocha afirmó estar cansado de las especulaciones y directamente se dirigió al empresario filipino Chavit Sinsong, quien en días recientes había manifestado su interés en comprar la organización para evitar lo que él describió como un posible “colapso” tras la reciente coronación de Miss Universo 2025.

“Estoy harto de ese tonto ilusorio y de su hija haciendo declaraciones soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas”, escribió Rocha.

Raúl Rocha desmiente venta de Miss Universo. (Instagram)

La organización Miss Universo también compartió un comunicado oficial en redes, donde enfatizó que la marca y la propiedad no están en el mercado, destacando su legado de 75 años, su impacto global y su compromiso con la transparencia e integridad del certamen. En el texto se pidió a los medios y al público seguir la información difundida en los canales oficiales para evitar confusiones.

Las versiones sobre una posible venta surgieron después de declaraciones públicas de Sinsong en Filipinas, donde aseguró que tenía conversaciones con exdirectivos de Miss Universo para explorar la compra, y que de concretarse, su hija asumiría la dirección del concurso. Sin embargo, Rocha ha sido enfático en descartar cualquier negociación.

Los rumores se dan en un contexto de polémicas que han rodeado al certamen en los últimos meses, incluidas acusaciones de irregularidades, renuncias de jueces y críticas a la organización tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025. A pesar de ello, Rocha insiste en que la propiedad sigue bajo su control y que el enfoque debe estar en el legado y los valores del concurso.