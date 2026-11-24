Su nombre se ha repetido durante los últimos meses en producciones de algunos de los directores más reconocidos de la industria, como Christopher Nolan y Denis Villeneuve. Y por si fuera poco, en enero de 2027 compartirá pantalla con Denzel Washington en un thriller de robos para Netflix.

La agenda de Pattinson no se limita a un solo género ni a un tipo de personaje. En un mismo año ha sido un novio a punto de casarse, un antagonista de la mitología griega y un periodista que busca hacer historia en televisión. Ahora, también se prepara para interpretar a un asesino capaz de cambiar de apariencia, volver a ponerse el traje de Batman y convertirse en el nuevo agente 007.

Los proyectos que Robert Pattinson ya estrenó en 2026

El primero de sus estrenos llegó en abril con The Drama, una comedia romántica oscura dirigida por Kristoffer Borgli, en la que comparte créditos con Zendaya. Pattinson interpreta a Charlie, un hombre comprometido que está a punto de casarse con Emma cuando una confesión inesperada pone en duda todo lo que creía saber sobre su relación. La historia transcurre durante la semana previa a la boda y plantea qué tanto estamos dispuestos a conocer de nuestra pareja antes de dar el siguiente paso. La película llegó a los cines el 3 de abril.

En julio apareció en The Odyssey, la adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero. Aquí Pattinson interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope que busca ocupar el lugar de Odiseo mientras este intenta regresar a Ítaca después de la guerra de Troya. Su personaje forma parte del grupo que amenaza el futuro del reino y el regreso del héroe. La producción, protagonizada también por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Lupita Nyong’o, se estrenó el 17 de julio.

Su tercer estreno fue Primetime, dirigida por Lance Oppenheim y presentada en el Festival de Venecia antes de llegar a los cines el 25 de septiembre. En esta película, Pattinson interpreta a Chris Hansen, el periodista y conductor del programa estadounidense To Catch a Predator, conocido por organizar operativos para exhibir a hombres que buscaban encuentros sexuales con menores. La historia, inspirada en hechos reales de 2006, sigue una operación de alto riesgo que termina de manera fatal y transforma la ambición de Hansen de hacer historia en televisión en una pesadilla sobre la justicia y el espectáculo. Además de protagonizarla, Pattinson participa como productor. Se trata del primer largometraje de su compañía, Icki Eneo Arlo.

Lo que viene antes de que termine el año: Dune: Part Three

La siguiente parada de Pattinson será el universo de Arrakis. El actor forma parte del elenco de Dune: Part Three, la tercera película de Denis Villeneuve basada en la obra de Frank Herbert, cuyo estreno internacional está programado a partir del 16 de diciembre y llegará a Norteamérica el 18 de diciembre de 2026.

En esta entrega interpreta a Scytale, un Face Dancer, integrante de una organización capaz de modificar su apariencia y que participa en una conspiración alrededor del emperador Paul Atreides. La historia ocurre casi dos décadas después de que Paul tomara el control del Imperio y aborda las consecuencias de su gobierno, así como las amenazas que comienzan a rodearlo.

Pattinson compartirá nuevamente pantalla con Timothée Chalamet y Zendaya, además de Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy y Javier Bardem. Es su segunda colaboración con Villeneuve, aunque la primera en la que el actor se integra a una de sus grandes franquicias.

También está filmando The Batman Part II

Mientras se prepara el estreno de Dune, Pattinson tiene otro compromiso con una de las franquicias más importantes de su carrera. El actor volverá a interpretar a Bruce Wayne y su alter ego, Batman, en The Batman Part II, la secuela dirigida por Matt Reeves.

La película tiene previsto llegar a los cines el 18 de febrero de 2028. Aunque los detalles de la historia se mantienen bajo reserva, la nueva entrega continuará el universo presentado en la cinta de 2022 y contará nuevamente con Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell. Entre las nuevas incorporaciones al elenco están Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance y Brian Tyree Henry.

La producción comenzó en Londres en junio de 2026, pero tuvo una pausa temporal en octubre mientras Reeves atendía un asunto familiar. Posteriormente, Steven Soderbergh intervino para ayudar a completar el rodaje. Por ahora, la fecha de estreno anunciada se mantiene.

Robert Pattinson será el nuevo James Bond

La noticia que terminó de colocar al actor en el centro de la conversación llegó el 16 de noviembre, cuando Amazon MGM Studios confirmó que Pattinson interpretará a James Bond en la próxima película de la saga. El británico tomará el relevo de Daniel Craig, quien dio vida al agente 007 en cinco películas, desde Casino Royale hasta No Time to Die.

La nueva producción será dirigida por Denis Villeneuve, con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de la producción y Tanya Lapointe será productora ejecutiva.

Por el momento, la película no tiene título ni fecha de estreno confirmada. Tampoco se han revelado detalles de la historia ni del momento en el que comenzará el rodaje. Lo que sí está confirmado es que Pattinson será el protagonista de esta nueva etapa de la franquicia, una decisión que lo coloca frente a uno de los personajes más reconocibles de la historia del cine.