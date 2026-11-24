Robert Pattinson está en todas partes. En lo que va de 2026, el actor británico ha estrenado tres películas con propuestas completamente distintas, está por regresar al universo de Dune, trabaja en la esperada secuela de The Batman y acaba de sumar a su agenda uno de los personajes más importantes de Hollywood: James Bond.
Robert Pattinson hasta en la sopa: todas las películas y franquicias en las que está involucrado
Su nombre se ha repetido durante los últimos meses en producciones de algunos de los directores más reconocidos de la industria, como Christopher Nolan y Denis Villeneuve. Y por si fuera poco, en enero de 2027 compartirá pantalla con Denzel Washington en un thriller de robos para Netflix.
La agenda de Pattinson no se limita a un solo género ni a un tipo de personaje. En un mismo año ha sido un novio a punto de casarse, un antagonista de la mitología griega y un periodista que busca hacer historia en televisión. Ahora, también se prepara para interpretar a un asesino capaz de cambiar de apariencia, volver a ponerse el traje de Batman y convertirse en el nuevo agente 007.
Los proyectos que Robert Pattinson ya estrenó en 2026
El primero de sus estrenos llegó en abril con The Drama, una comedia romántica oscura dirigida por Kristoffer Borgli, en la que comparte créditos con Zendaya. Pattinson interpreta a Charlie, un hombre comprometido que está a punto de casarse con Emma cuando una confesión inesperada pone en duda todo lo que creía saber sobre su relación. La historia transcurre durante la semana previa a la boda y plantea qué tanto estamos dispuestos a conocer de nuestra pareja antes de dar el siguiente paso. La película llegó a los cines el 3 de abril.
En julio apareció en The Odyssey, la adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero. Aquí Pattinson interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope que busca ocupar el lugar de Odiseo mientras este intenta regresar a Ítaca después de la guerra de Troya. Su personaje forma parte del grupo que amenaza el futuro del reino y el regreso del héroe. La producción, protagonizada también por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Lupita Nyong’o, se estrenó el 17 de julio.
Su tercer estreno fue Primetime, dirigida por Lance Oppenheim y presentada en el Festival de Venecia antes de llegar a los cines el 25 de septiembre. En esta película, Pattinson interpreta a Chris Hansen, el periodista y conductor del programa estadounidense To Catch a Predator, conocido por organizar operativos para exhibir a hombres que buscaban encuentros sexuales con menores. La historia, inspirada en hechos reales de 2006, sigue una operación de alto riesgo que termina de manera fatal y transforma la ambición de Hansen de hacer historia en televisión en una pesadilla sobre la justicia y el espectáculo. Además de protagonizarla, Pattinson participa como productor. Se trata del primer largometraje de su compañía, Icki Eneo Arlo.
Lo que viene antes de que termine el año: Dune: Part Three
La siguiente parada de Pattinson será el universo de Arrakis. El actor forma parte del elenco de Dune: Part Three, la tercera película de Denis Villeneuve basada en la obra de Frank Herbert, cuyo estreno internacional está programado a partir del 16 de diciembre y llegará a Norteamérica el 18 de diciembre de 2026.
En esta entrega interpreta a Scytale, un Face Dancer, integrante de una organización capaz de modificar su apariencia y que participa en una conspiración alrededor del emperador Paul Atreides. La historia ocurre casi dos décadas después de que Paul tomara el control del Imperio y aborda las consecuencias de su gobierno, así como las amenazas que comienzan a rodearlo.
Pattinson compartirá nuevamente pantalla con Timothée Chalamet y Zendaya, además de Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy y Javier Bardem. Es su segunda colaboración con Villeneuve, aunque la primera en la que el actor se integra a una de sus grandes franquicias.
También está filmando The Batman Part II
Mientras se prepara el estreno de Dune, Pattinson tiene otro compromiso con una de las franquicias más importantes de su carrera. El actor volverá a interpretar a Bruce Wayne y su alter ego, Batman, en The Batman Part II, la secuela dirigida por Matt Reeves.
La película tiene previsto llegar a los cines el 18 de febrero de 2028. Aunque los detalles de la historia se mantienen bajo reserva, la nueva entrega continuará el universo presentado en la cinta de 2022 y contará nuevamente con Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell. Entre las nuevas incorporaciones al elenco están Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance y Brian Tyree Henry.
La producción comenzó en Londres en junio de 2026, pero tuvo una pausa temporal en octubre mientras Reeves atendía un asunto familiar. Posteriormente, Steven Soderbergh intervino para ayudar a completar el rodaje. Por ahora, la fecha de estreno anunciada se mantiene.
Robert Pattinson será el nuevo James Bond
La noticia que terminó de colocar al actor en el centro de la conversación llegó el 16 de noviembre, cuando Amazon MGM Studios confirmó que Pattinson interpretará a James Bond en la próxima película de la saga. El británico tomará el relevo de Daniel Craig, quien dio vida al agente 007 en cinco películas, desde Casino Royale hasta No Time to Die.
La nueva producción será dirigida por Denis Villeneuve, con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de la producción y Tanya Lapointe será productora ejecutiva.
Por el momento, la película no tiene título ni fecha de estreno confirmada. Tampoco se han revelado detalles de la historia ni del momento en el que comenzará el rodaje. Lo que sí está confirmado es que Pattinson será el protagonista de esta nueva etapa de la franquicia, una decisión que lo coloca frente a uno de los personajes más reconocibles de la historia del cine.
En enero compartirá pantalla con Denzel Washington
Y todavía hay otro estreno pronto. El 15 de enero de 2027 llegará a Netflix The Take, un thriller psicológico de robos dirigido por Fernando Meirelles, cineasta detrás de Ciudad de Dios y Los dos papas.
En la película, Pattinson interpreta a Noah, un excapitán del Ejército que intenta adaptarse a la vida civil hasta que un ladrón experto, Christian Carter, interpretado por Denzel Washington, lo recluta para participar en el robo de uno de los bancos más ricos de Manhattan. El plan parece cuidadosamente diseñado, pero tiene un problema: Rose, la novia de Noah, interpretada por Daisy Edgar-Jones, trabaja precisamente en ese banco.
La película también cuenta con las actuaciones de Danai Gurira, Sean Harris y Moisés Arias. Su estreno está programado para salas seleccionadas y Netflix el 15 de enero.
¿Y las series? Por ahora, su agenda está en el cine
Aunque su nombre aparece en proyectos de distintas plataformas y franquicias, hasta el momento no hay una nueva serie de ficción confirmada en la que Pattinson vaya a participar como actor. Su agenda inmediata está concentrada en el cine y, además de sus próximos estrenos, incluye su trabajo como productor a través de Icki Eneo Arlo.
Así, entre tres películas estrenadas en 2026, una tercera entrega de Dune a punto de llegar a las salas, el rodaje de The Batman Part II, una nueva película con Denzel Washington y el anuncio de su incorporación a James Bond, Robert Pattinson tiene suficientes proyectos para seguir apareciendo en la conversación durante los próximos años. Y aunque todavía falta tiempo para verlo como 007, el actor ya consiguió algo: que sea difícil hablar de los próximos estrenos de Hollywood sin mencionar su nombre.