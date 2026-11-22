Abogado de Sasha Sokol explica por qué la disculpa de Luis de Llano fue rechazada

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el programa Por la Mañana, el abogado señaló que existía un procedimiento específico para cumplir con la sentencia: tanto el texto como el video en el que se leyera debían presentarse primero ante la jueza para su aprobación.

Sus declaraciones se dieron después de que se informara que un juzgado ordenó un nuevo arresto administrativo de 36 horas contra De Llano por incumplir las disposiciones judiciales relacionadas con el caso.

Peter Bauer explicó que la disculpa no podía quedar a criterio del productor, ya que la sentencia estableció los puntos que debía reconocer públicamente. Por ello, antes de difundir cualquier mensaje, Luis de Llano tenía que someterlo a revisión de la autoridad judicial.

“El texto de la disculpa pública debe aprobarlo la juez, y el video en el que se exprese y se lea ese texto debe someterse primero a la juez, por Luis de Llano, para que la juez lo apruebe y entonces se difunda”.

El abogado insistió en que no bastaba con publicar un mensaje en el que el productor expresara arrepentimiento en sus propios términos. La obligación consistía en reconocer los hechos que fueron considerados fundamentales durante el juicio.

“Entonces, no es un procedimiento de espontáneamente disculparse en los términos que considere y menos aún de omitir hechos que fueron críticos y que son, digamos, la sustancia central de esta sentencia”.



Sasha Sokol (Agencia México)

Uno de esos puntos, explicó Bauer, es la diferencia de edad que existía entre ambos cuando comenzó el vínculo que De Llano llegó a describir públicamente como una relación sentimental. Sasha tenía 14 años y el productor 39.

“Y es que Sasha tenía 14 años, el señor Luis de Llano tenía 39, estamos hablando de una asimetría de edad totalmente ridícula que no permite tener una discusión de si esta relación tuvo un contexto romántico o no”.

Para reforzar su argumento, el litigante pidió considerar la edad de la cantante cuando ocurrieron los hechos y cuestionó que se pudiera atribuir responsabilidad a una adolescente por una relación con un adulto que casi le triplicaba la edad.

“Y nada más le llamo a todos nada más a pensar en una niña de 14 años, y si, una niña de 14 años puede consentir y puede hacerse responsable de tener una relación con un señor que tenía casi 40”.