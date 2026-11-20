Batalla legal entre Luis de Llano y Sasha Sokol

En el documento titulado “La mendacidad vengativa de la dama de negro”, con un tono sarcástico e irónico, la defensa enlistó una serie de puntos que calificó como declaraciones “picarescas” y cuestionó la versión de la cantante sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Uno de los apartados fue denominado “La mentira para el circo”, en el que los abogados de Luis de Llano sostuvieron que fue Sasha quien rompió el sigilo del caso al hacer público que al productor se le había impuesto un arresto de 36 horas.

Otro de los señalamientos fue presentado bajo el título “La mentira del rechazo”. En este punto, la defensa aseguró que no fue el juzgado el que rechazó la disculpa pública ofrecida por el productor, sino la propia cantante, quien manifestó su desacuerdo con el contenido del mensaje.

En el apartado “Nunca dijo: ¡Achú!”, los representantes legales argumentaron que, por instrucciones de Sasha, ella no estaba dispuesta a aceptar modificaciones en el texto de la disculpa. Además, utilizaron la expresión “ponderante chato” para referirse a la postura de la cantante y aseguraron que el video fue retirado antes de que se generara la controversia mediática.

El comunicado también abordó el tema de las medidas de arresto bajo el título “Arresto duplicado”. Al respecto, la defensa afirmó que la nueva solicitud de arresto por 36 horas correspondía a las mismas medidas judiciales emitidas en mayo pasado, las cuales, según su versión, ya se habían cumplido los días 2 y 3 de septiembre.

Otro de los puntos que generó controversia fue el denominado “Que es perdón público”, en el que los abogados cuestionaron que Sasha Sokol y sus representantes se refirieran a la obligación del productor como una disculpa pública.

La defensa señaló que Luis de Llano ha cuestionado la constitucionalidad de algunas disposiciones judiciales, postura que, según la versión de Sasha, ya había sido desechada por la jueza, quien reiteró la obligación del productor de cumplir con la resolución. Sin embargo, los abogados respondieron con el calificativo de “mentirosillos” y sostuvieron que existían preceptos legales que, desde su perspectiva, no estaban siendo considerados.

La diferencia entre ofrecer una disculpa y un perdón público también se convirtió en uno de los principales puntos de confrontación. Mientras Sasha Sokol y sus representantes han sostenido que Luis de Llano podría enfrentar consecuencias legales por negarse a cumplir con lo ordenado, la defensa insistió en que la resolución judicial establece ofrecer un perdón público y no una disculpa.