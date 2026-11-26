Sasha Sokol apoya a la escritora

Ximena Santaolalla



A través de su cuenta de X, el 26 de noviembre, un día después de que se conociera el testimonio de Santaolalla en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sokol expresó su solidaridad con la escritora y retomó una de las frases que ella utilizó para hablar de su decisión de denunciar públicamente lo ocurrido.

“La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad”, escribió la exintegrante de Timbiriche. También aplaudió que Santaolalla haya decidido priorizar su bienestar y le dedicó unas palabras de aliento: “Que tu voz te cobije y te libere” y que “tu historia te pertenezca”.

La cantante cerró su publicación con una frase que se convirtió en uno de los mensajes más contundentes de la escritora: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”. Además, acompañó el mensaje con las etiquetas #XimenaSantaolalla y #25N.

El testimonio de Santaolalla fue publicado el 25 de noviembre por el diario El País. En él, la escritora denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, empresario que presidió durante 27 años Grupo Radio Centro. De acuerdo con su relato, las agresiones comenzaron cuando tenía cinco años y se prolongaron hasta que cumplió 14.

La autora estimó que los abusos ocurrieron de manera constante durante nueve años, en alrededor de 2 mil 500 veces. También relató que los hechos terminaron en 1997, durante un viaje familiar a Nueva York, cuando Aguirre habría reconocido por primera vez lo sucedido.

Antes de que se publicara su testimonio, Santaolalla compartió en redes sociales una fotografía de una niña sonriente y escribió que esa imagen le recuerda “que esta niña triunfó”. La escritora también explicó que decidió hablar porque considera que la responsabilidad y la vergüenza deben recaer en quien cometió las agresiones.

“Creo firmemente que debe ser él quien cargue con la vergüenza de lo que a mí me hizo, y no yo”, expresó.

Entre los antecedentes del caso se encuentra una denuncia que presentó en Francia en abril de 2019, debido a que parte de los hechos habría ocurrido en París y, bajo la legislación mexicana vigente en aquel momento, los delitos ya habían prescrito. Sin embargo, la justicia francesa desestimó el caso porque ambas partes eran mexicanas y residían en México.

Santaolalla también señaló que identificó a otras mujeres que presuntamente habrían sido víctimas de su padrastro y aseguró que su madre tenía conocimiento de lo ocurrido. Tras la publicación de su relato, Grupo Radio Centro emitió un comunicado en el que informó que había tomado conocimiento de los señalamientos contra Aguirre.