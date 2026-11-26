Sasha Sokol mostró total apoyo a la escritora mexicana Ximena Santaolalla, quien hizo público el abuso sexual que sufrió durante su infancia a manos de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez . La cantante reconoció su valentía por compartir su historia y lanzó un mensaje contundente sobre la importancia de romper el silencio y exigir que los responsables asuman las consecuencias de sus actos.
Sasha Sokol respalda a la escritora Ximena Santaolalla tras denunciar abuso sexual de su padrastro: 'La verdad incomoda'
Sasha Sokol apoya a la escritora
Ximena Santaolalla
A través de su cuenta de X, el 26 de noviembre, un día después de que se conociera el testimonio de Santaolalla en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sokol expresó su solidaridad con la escritora y retomó una de las frases que ella utilizó para hablar de su decisión de denunciar públicamente lo ocurrido.
“La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad”, escribió la exintegrante de Timbiriche. También aplaudió que Santaolalla haya decidido priorizar su bienestar y le dedicó unas palabras de aliento: “Que tu voz te cobije y te libere” y que “tu historia te pertenezca”.
La cantante cerró su publicación con una frase que se convirtió en uno de los mensajes más contundentes de la escritora: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”. Además, acompañó el mensaje con las etiquetas #XimenaSantaolalla y #25N.
El testimonio de Santaolalla fue publicado el 25 de noviembre por el diario El País. En él, la escritora denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, empresario que presidió durante 27 años Grupo Radio Centro. De acuerdo con su relato, las agresiones comenzaron cuando tenía cinco años y se prolongaron hasta que cumplió 14.
La autora estimó que los abusos ocurrieron de manera constante durante nueve años, en alrededor de 2 mil 500 veces. También relató que los hechos terminaron en 1997, durante un viaje familiar a Nueva York, cuando Aguirre habría reconocido por primera vez lo sucedido.
Antes de que se publicara su testimonio, Santaolalla compartió en redes sociales una fotografía de una niña sonriente y escribió que esa imagen le recuerda “que esta niña triunfó”. La escritora también explicó que decidió hablar porque considera que la responsabilidad y la vergüenza deben recaer en quien cometió las agresiones.
“Creo firmemente que debe ser él quien cargue con la vergüenza de lo que a mí me hizo, y no yo”, expresó.
Entre los antecedentes del caso se encuentra una denuncia que presentó en Francia en abril de 2019, debido a que parte de los hechos habría ocurrido en París y, bajo la legislación mexicana vigente en aquel momento, los delitos ya habían prescrito. Sin embargo, la justicia francesa desestimó el caso porque ambas partes eran mexicanas y residían en México.
Santaolalla también señaló que identificó a otras mujeres que presuntamente habrían sido víctimas de su padrastro y aseguró que su madre tenía conocimiento de lo ocurrido. Tras la publicación de su relato, Grupo Radio Centro emitió un comunicado en el que informó que había tomado conocimiento de los señalamientos contra Aguirre.
El respaldo de Sasha Sokol es relevante por la batalla legal que ella misma ha sostenido contra el productor Luis de Llano , a quien denunció en marzo de 2022 por haber mantenido una relación con ella cuando tenía 14 años y él 39, durante la época en que trabajaba con el grupo Timbiriche.
En aquel momento, la cantante utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente lo ocurrido y cuestionar la manera en que el productor había contado la historia. “Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad”, escribió. También explicó que durante toda la relación fue menor de edad y que sus padres se opusieron cuando se enteraron, aunque ella mintió para sostenerla por miedo a que su carrera artística se viera afectada.
Debido a que el delito ya había prescrito en la vía penal, Sokol emprendió una demanda civil por daño moral. En mayo de 2023, un tribunal de la Ciudad de México condenó a De Llano al considerar que había dañado la dignidad, el honor y la integridad física, psicológica y moral de la cantante.
La resolución ordenó al productor ofrecer una disculpa pública bajo parámetros específicos, pagar una indemnización, publicar una síntesis del fallo y abstenerse de volver a hablar sobre los hechos. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la resolución y rechazó el amparo promovido por De Llano, por lo que la sentencia quedó firme.
Además, el máximo tribunal estableció un precedente al determinar que las acciones civiles para reclamar indemnizaciones por violencia sexual sufrida durante la infancia y la adolescencia son imprescriptibles. Este criterio reconoce que las víctimas pueden necesitar años para procesar lo ocurrido y estar en condiciones de buscar justicia.
Sin embargo, el conflicto no ha terminado. Pese a la resolución judicial, De Llano no ha cumplido con los términos exactos de la disculpa pública ordenada. En septiembre de 2026 fue detenido temporalmente en la Ciudad de México por incumplir dos medidas derivadas de la sentencia.
En noviembre, el productor difundió un video en el que reconoció su “responsabilidad civil por daño moral” y ofreció una disculpa pública a “Sasha Sokol Cuillery”. No obstante, la cantante rechazó ese mensaje al considerar que no cumplía con lo establecido por la jueza.
“La disculpa que está obligado a ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, explicó Sokol.
La sentencia establece que la disculpa debe ser un mensaje videograbado, difundido en los mismos formatos y plataformas donde De Llano realizó sus declaraciones originales, además de contar con la aprobación previa de la jueza para evitar la revictimización de la cantante. También le prohíbe referirse públicamente a ella fuera de los términos establecidos.
Ante los reiterados incumplimientos, Sokol anunció que, después de casi cinco años de litigio por la vía civil, incorporó al despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont para avanzar en materia penal contra el productor. Su equipo legal advirtió que los nuevos desacatos podrían derivar en consecuencias penales adicionales.