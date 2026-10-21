Alfonso Herrera rompió el silencio y dio una actualización sobre su estado de salud luego de preocupar a sus fans al compartir imágenes desde el hospital. El actor mexicano confirmó que todo salió bien y anunció que se tomará unos días para concentrarse en su recuperación, aunque no reveló detalles sobre el procedimiento médico al que fue sometido.
¿Qué le pasó a Poncho Herrera? El actor revela que fue operado por tercera vez de la rodilla
¿Qué le pasó a Alfonso Herrera?
A través de sus redes sociales, el actor agradeció las muestras de cariño que recibió durante los últimos días y reconoció la labor del equipo médico que lo atendió.
“Gracias a todos por sus mensajes. Todo salió muy bien. Me desconectaré unos días para enfocarme en mi recuperación. Gracias al equipo médico por sus cuidados”.
Junto a un carrusel de fotografías que muestra algunos de los momentos que ha vivido recientemente, entre ellos su problema médico, Alfonso Herrera acompañó la publicación con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Octubre nunca cambies vales 1000”.
Alfonso Herrera se somete a una rehabilitación
La actualización llegó después de que el pasado 13 de octubre el actor compartiera una fotografía desde una cama de hospital. En la imagen aparecía recostado y sonriente, vestido con una bata hospitalaria y con equipo médico colocado en una de sus piernas.
La fotografía fue publicada en sus historias de Instagram y estaba acompañada por la canción That’s Life, de Frank Sinatra. En ese momento, Herrera no explicó qué procedimiento le habían realizado ni reveló el nombre del hospital donde recibió atención médica.
La hospitalización del actor también despertó interés debido a los antecedentes de una lesión de rodilla que él mismo hizo públicos en septiembre de 2025. Durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, Alfonso Herrera contó que hace aproximadamente una década sufrió “una lesión de ligamento cruzado”. En aquella ocasión, los médicos le “pusieron el ligamento” y también le arreglaron los meniscos.
En ese momento, el actor habló sobre las dificultades que implica el proceso de rehabilitación y reconoció que tener paciencia ha sido uno de sus mayores retos. "Es un proceso largo. Lo que más me está costando es la paciencia", aseguró.