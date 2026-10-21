¿Qué le pasó a Poncho Herrera? El actor revela que fue operado por tercera vez de la rodilla

Alfonso Herrera se somete a una rehabilitación

La actualización llegó después de que el pasado 13 de octubre el actor compartiera una fotografía desde una cama de hospital. En la imagen aparecía recostado y sonriente, vestido con una bata hospitalaria y con equipo médico colocado en una de sus piernas.

La fotografía fue publicada en sus historias de Instagram y estaba acompañada por la canción That’s Life, de Frank Sinatra. En ese momento, Herrera no explicó qué procedimiento le habían realizado ni reveló el nombre del hospital donde recibió atención médica.

La hospitalización del actor también despertó interés debido a los antecedentes de una lesión de rodilla que él mismo hizo públicos en septiembre de 2025. Durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, Alfonso Herrera contó que hace aproximadamente una década sufrió “una lesión de ligamento cruzado”. En aquella ocasión, los médicos le “pusieron el ligamento” y también le arreglaron los meniscos.

En ese momento, el actor habló sobre las dificultades que implica el proceso de rehabilitación y reconoció que tener paciencia ha sido uno de sus mayores retos. "Es un proceso largo. Lo que más me está costando es la paciencia", aseguró.

