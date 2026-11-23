Ricky Martin tuvo COVID

Ricky Martin comento: “Hace unos años atrás me dio COVID muy fuerte. No fui al hospital porque yo decía: ‘Me van a intubar y me van a matar’. Entonces, me hospitalicé en mi casa y me vi muy mal. Lo estoy contando aquí por primera vez”. Agregó que estuvo muy mal: “Inclusive yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones. Yo estuve 50 días horizontal, donde yo no podía ni ir al baño. Esto en mi casa”.

El cantante explicó que después de ese tiempo cambió su forma de ver el día a día. Contó: “Cuando pasas por momentos tan difíciles, uno entra fuertemente en el agradecimiento y el volver a vivir. Yo me levanto todas las mañanas y digo: 'Gracias, gracias, gracias. Estoy vivo, estoy respirando' porque yo estuve meses sin poder respirar”.

También habló de la ansiedad. Martin señaló: “La ansiedad es un problema por el cual todos pasamos hoy día, todos. No hay quién me diga: ‘No, yo no estoy ansioso’ o ‘Yo pasé una ansiedad’, pero una cosa: ‘¡Ay, ansioso!’, no, no. Hay una cosa que se llama ansiedad clínica que es una cosa bien poderosa. A mí se me desarrolló un poco cuando tuve 50 días en cama”.