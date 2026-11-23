Ricky Martin hizo una inesperada revelación: hace unos años le dio COVID muy fuerte. El intérprete puertorriqueño lo compartió en el programa Enrique Santos Show de iHeartRadio, con Enrique Santos y Dayanara Torres. El artista de 54 años explicó que no fue al hospital y se atendió en su casa.
Ricky Martin hace fuerte revelación: estuvo 50 días en cama por un COVID
Ricky Martin tuvo COVID
Ricky Martin comento: “Hace unos años atrás me dio COVID muy fuerte. No fui al hospital porque yo decía: ‘Me van a intubar y me van a matar’. Entonces, me hospitalicé en mi casa y me vi muy mal. Lo estoy contando aquí por primera vez”. Agregó que estuvo muy mal: “Inclusive yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones. Yo estuve 50 días horizontal, donde yo no podía ni ir al baño. Esto en mi casa”.
El cantante explicó que después de ese tiempo cambió su forma de ver el día a día. Contó: “Cuando pasas por momentos tan difíciles, uno entra fuertemente en el agradecimiento y el volver a vivir. Yo me levanto todas las mañanas y digo: 'Gracias, gracias, gracias. Estoy vivo, estoy respirando' porque yo estuve meses sin poder respirar”.
También habló de la ansiedad. Martin señaló: “La ansiedad es un problema por el cual todos pasamos hoy día, todos. No hay quién me diga: ‘No, yo no estoy ansioso’ o ‘Yo pasé una ansiedad’, pero una cosa: ‘¡Ay, ansioso!’, no, no. Hay una cosa que se llama ansiedad clínica que es una cosa bien poderosa. A mí se me desarrolló un poco cuando tuve 50 días en cama”.
Recordó cómo empezó a salir de esa etapa. “Yo decía: ‘Yo tengo que salir de esto’, pero vamos a empezar con el hecho de que hoy te pudiste sentar, gracias Dios mío. Hoy pudiste llegar al baño, gracias Dios mío. Pasito a pasito, eso es lo único, el día a día, hay que estar agradecido”.
“Hay gente que ha recibido muchos cantazos en la vida y que son sumamente difíciles de recuperarse, pero hasta el que más difícil ha tenido que sobrellevar esto que llamamos vida, siempre hay espacio, todo pasa. Entonces, me quiero quedar con eso… Yo he tenido mis miedos y he tenido mis inseguridades, que sean menos cada día y ahí seguimos. Vamos con calma”.