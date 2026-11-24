Maite Perroni está lista para regresar a las telenovelas. Después de una década alejada de la televisión, la actriz volverá a Televisa como protagonista de Para volver a verte, la nueva producción de Rosy Ocampo, en la que compartirá créditos con Jaime Camil .
Maite Perroni regresa a las telenovelas después de 10 años: protagonizará 'Para volver a verte' con Camil
Maite Perroni regresa a las telenovelas después de 10 años
El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, donde la productora confirmó que la exintegrante de RBD encabezará esta historia. Para Maite Perroni , el proyecto representa mucho más que un nuevo trabajo: significa volver a la empresa donde comenzó su carrera y reencontrarse con el público que la acompañó desde sus primeros personajes.
“Estoy genuinamente emocionada y muy feliz de poder estar aquí nuevamente. Son 10 años de estar fuera de la televisión mexicana a nivel abierto nacional y la verdad es que me emociona muchísimo seguir contando historias en un espacio que a mí me ha dado tanto”, expresó la actriz.
En esta nueva telenovela, Maite dará vida a Violeta, una mujer que aparentemente tiene una vida estable, pero que enfrentará circunstancias que la llevarán a replantearse su futuro y descubrir su propia fortaleza.
La actriz adelantó que se trata de un personaje distinto a los que ha interpretado anteriormente, pues ahora tendrá que ponerse en la piel de una mujer con una vida familiar y responsabilidades que marcarán sus decisiones.
“Es un personaje mucho más adulto, mucho más maduro. Es una mujer de hogar, de familia; una mujer que tiene un reto por delante muy grande y que su prioridad siempre será el bienestar de su familia y de sus hijos”, explicó.
Además de encabezar el elenco, Perroni tendrá otra participación importante en la producción, pues será la encargada de interpretar el tema principal de la telenovela.
Jaime Camil también regresa a las telenovelas
El proyecto de Rosy Ocampo también marcará el regreso de Jaime Camil a este género. El actor será el galán de la historia y compartirá protagonismo con Maite Perroni.
En entrevista con Televisa Espectáculos, el actor ya había declarado que llevaba nueve años intentando encontrar el momento adecuado para trabajar nuevamente con Rosy Ocampo. Aunque las repeticiones de algunas telenovelas siguen teniendo buena respuesta entre el público, considera que también es momento de renovar las historias que llegan a la pantalla.
“Claro, con Rosy Ocampo, ya anunciamos que Rosy Ocampo y yo regresamos muy felices porque llevamos nueve años queriendo buscar el tiempo para renovar el catálogo porque está bien que repitan La fea más bella, pero pues ya no, hay que renovar el catálogo, ¿no?”, expresó.
El nuevo proyecto marcará la quinta colaboración de Jaime con Rosy Ocampo y Benjamín Can, una relación de trabajo que el actor recibe con entusiasmo: “Así que hacemos una novela nueva. La tele abierta sigue siendo rey en América Latina. Pues nuestro quinto proyecto, imagínate, quinto proyecto con Rosy con Benjamín Can”, comentó.
La combinación de ambos intérpretes representa uno de los principales atractivos de Para volver a verte, una producción que reunirá a dos figuras muy conocidas de la televisión mexicana.