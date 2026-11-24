Maite Perroni regresa a las telenovelas después de 10 años

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, donde la productora confirmó que la exintegrante de RBD encabezará esta historia. Para Maite Perroni , el proyecto representa mucho más que un nuevo trabajo: significa volver a la empresa donde comenzó su carrera y reencontrarse con el público que la acompañó desde sus primeros personajes.

“Estoy genuinamente emocionada y muy feliz de poder estar aquí nuevamente. Son 10 años de estar fuera de la televisión mexicana a nivel abierto nacional y la verdad es que me emociona muchísimo seguir contando historias en un espacio que a mí me ha dado tanto”, expresó la actriz.



Maite Perroni responde a quienes han criticado su peso. (Getty Images.)

En esta nueva telenovela, Maite dará vida a Violeta, una mujer que aparentemente tiene una vida estable, pero que enfrentará circunstancias que la llevarán a replantearse su futuro y descubrir su propia fortaleza.

La actriz adelantó que se trata de un personaje distinto a los que ha interpretado anteriormente, pues ahora tendrá que ponerse en la piel de una mujer con una vida familiar y responsabilidades que marcarán sus decisiones.

“Es un personaje mucho más adulto, mucho más maduro. Es una mujer de hogar, de familia; una mujer que tiene un reto por delante muy grande y que su prioridad siempre será el bienestar de su familia y de sus hijos”, explicó.

Además de encabezar el elenco, Perroni tendrá otra participación importante en la producción, pues será la encargada de interpretar el tema principal de la telenovela.