Poncho Herrera Herrera revela el momento exacto en que supo que Anahí era Mía Colucci

Alfonso Herrera revela el momento exacto en que supo que Anahí era Mía Colucci

A lo largo de la platica, Anahí y Poncho Herrera recordaron algunos de los momentos más significativos de Rebelde y del fenómeno internacional que surgió a partir de la telenovela. Entre anécdotas, confesiones y muestras de cariño, dejaron claro que la amistad que crearon durante aquellos años sigue intacta.

Anahí en Rebelde (RRSS)

"Una vez más hacemos muy felices a muchas personas", expresó la actriz al referirse a la emoción que provoca volver a verlos juntos.

Uno de los recuerdos más entrañables estuvo relacionado con el proceso de selección del elenco de Rebelde. El actor recordó que el personaje de Mía Colucci aún no tenía actriz cuando el resto del elenco ya estaba prácticamente definido. Durante una prueba de improvisación, todos entendieron que Anahí era la indicada.

Ponche Herrera y Anahí en Rebelde (RRSS)

"Cuando íbamos a hacer Rebelde, estaban ya todos los personajes y hacía falta uno y era Mía. Había un salón de ensayos y en este salón de ensayos estaba Pedro Weber Chatanuga y estabas tú. Hicieron un ejercicio de improvisación y yo me acuerdo que todos nos volteamos a ver y dijimos: 'Ya llegó'. Y creo que nadie lo pudo haber hecho mejor que tú", expresó Herrera.

Las palabras emocionaron a la cantante, quien aprovechó para destacar la importancia que tuvo Poncho en la construcción de una de las parejas más queridas de la televisión: "Nunca hubiera sido la misma Mía sin mi Miguel", respondió la actriz.