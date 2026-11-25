Ricky Martin busca que sus hijos crezcan orgullosos de sus raíces puertorriqueñas

Durante una entrevista con Enrique Santos Show, de iHeartLatino, Ricky Martin contó que sus hijos hablan español y se sienten orgullosos de su origen, incluso cuando conviven en entornos donde la presencia latina es menor.

“Mi casa, sabes que todo el mundo habla español. En mi casa la cultura es muy importante. Y mi nena, pues está yendo a un colegio donde no hay mucho latino, pero ella habla español”.

El cantante explicó que sus hijos no solo hablan español, también reconocen con orgullo su identidad puertorriqueña. Para él, mantener ese vínculo es especialmente importante porque su familia vive fuera de sus países de origen.

“Y ella, su orgullo. Los dos nenes, Ren, el chiquito, y Lucía, los dos hablan español. Y los dos llegan diciendo: ‘Somos puertorriqueños’. Mitad de Siria y mitad puertorriqueño”.



Ricky Martin, Jwan Yosef, y sus cuatro hijos Valentino y Matteo, Lucía y Renn. (Instagram)

Ricky dejó claro que transmitirles su cultura va mucho más allá de enseñarles un idioma. También quiere que conozcan las celebraciones y la gastronomía que forman parte de la vida en Puerto Rico.

“Pero eso es algo que para mí es sumamente importante viviendo fuera de nuestros países, que mantengan su idioma, que conozcan lo que es una parranda, que sepan lo que es la alcapurria. Para mí es importante. Y mi mami no habla inglés, así que le tienen que hablar español”.

Enrique Santos bromeó con la posibilidad de que la abuela fuera quien se encargara de mantener el español en la familia para poder comunicarse con sus nietos. Ricky respondió entre risas que su mamá es demasiado consentidora para ponerse estricta con ellos. “No, esa es más débil que nada. Ella les cocina todo. Alcahueta, alcahueta”, expresó el cantante.