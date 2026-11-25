Para Ricky Martin , que sus cuatro hijos conozcan y conserven la cultura puertorriqueña es una parte fundamental de su educación. Aunque crecen lejos de la isla, el cantante procura que en casa el español sea el idioma principal y que las tradiciones, los sabores y las costumbres de su país formen parte de su vida cotidiana.
Ricky Martin inculca a sus hijos el orgullo por sus raíces puertorriqueñas: "En mi casa todo el mundo habla español"
Ricky Martin busca que sus hijos crezcan orgullosos de sus raíces puertorriqueñas
Durante una entrevista con Enrique Santos Show, de iHeartLatino, Ricky Martin contó que sus hijos hablan español y se sienten orgullosos de su origen, incluso cuando conviven en entornos donde la presencia latina es menor.
“Mi casa, sabes que todo el mundo habla español. En mi casa la cultura es muy importante. Y mi nena, pues está yendo a un colegio donde no hay mucho latino, pero ella habla español”.
El cantante explicó que sus hijos no solo hablan español, también reconocen con orgullo su identidad puertorriqueña. Para él, mantener ese vínculo es especialmente importante porque su familia vive fuera de sus países de origen.
“Y ella, su orgullo. Los dos nenes, Ren, el chiquito, y Lucía, los dos hablan español. Y los dos llegan diciendo: ‘Somos puertorriqueños’. Mitad de Siria y mitad puertorriqueño”.
Ricky dejó claro que transmitirles su cultura va mucho más allá de enseñarles un idioma. También quiere que conozcan las celebraciones y la gastronomía que forman parte de la vida en Puerto Rico.
“Pero eso es algo que para mí es sumamente importante viviendo fuera de nuestros países, que mantengan su idioma, que conozcan lo que es una parranda, que sepan lo que es la alcapurria. Para mí es importante. Y mi mami no habla inglés, así que le tienen que hablar español”.
Enrique Santos bromeó con la posibilidad de que la abuela fuera quien se encargara de mantener el español en la familia para poder comunicarse con sus nietos. Ricky respondió entre risas que su mamá es demasiado consentidora para ponerse estricta con ellos. “No, esa es más débil que nada. Ella les cocina todo. Alcahueta, alcahueta”, expresó el cantante.
Ricky Martin y su hija Lucía comparten cumpleaños
Durante la conversación, Ricky Martin también habló de algunas de las tradiciones familiares que mantienen en Navidad. Una de ellas tiene un significado especial para él, pues comparte cumpleaños con su hija Lucía, ambos nacieron el 24 de diciembre.
“Bueno, yo cumplo el 24 de diciembre. Y Lucía cumple el 24 de diciembre, nació el mismo día. Entonces, sí, celebramos la Navidad, como hacemos en Puerto Rico. Por la mañana nos despertamos, ahí está todo”.
Cuando Enrique Santos le sugirió que podría ahorrarse un pastel al festejar juntos, Ricky aclaró que su hija tiene sus propios gustos y que merece tener un festejo especial.
“No, son dos bizcochitos porque la nena quiere unos especiales y pues hay que hacerlo. Lo que diga la nena”.
¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin?
Ricky Martin es papá de cuatro hijos: los mellizos Matteo y Valentino, nacidos en agosto de 2008; Lucía, quien llegó al mundo el 24 de diciembre de 2018, y Renn, nacido en octubre de 2019. Los cuatro nacieron mediante gestación subrogada.
El cantante se convirtió en papá por primera vez con la llegada de Matteo y Valentino. Años más tarde, durante su matrimonio con el artista Jwan Yosef, la familia creció con el nacimiento de Lucía y Renn.
Martin y Yosef anunciaron su separación en julio de 2023, después de seis años de matrimonio. En ese momento, ambos señalaron que su prioridad era conservar una dinámica familiar saludable y continuar criando a sus hijos desde el respeto y la amistad.
Aunque Ricky suele mantener a los menores alejados de la exposición pública, en distintas ocasiones ha hablado de la importancia de acompañarlos mientras construyen su propia identidad.