El hombre, de 82 años, permanece bajo custodia en Florida. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Central de California, los cargos se relacionan con la posesión consciente de negativos fotográficos de 35 milímetros que contenían imágenes de menores prepúberes, incluidos niños que no habían cumplido los 12 años. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.

La investigación contra el papá de la duquesa comenzó después de que Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan, denunciara a su papá ante las autoridades de Filipinas.

¿De qué acusan al padre de Meghan Markle?

Según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el jurado presentó dos cargos por posesión de pornografía infantil. La Fiscalía sostiene que Markle tenía negativos de película que contenían material de abuso sexual infantil los días 30 de octubre y 4 de noviembre de 2026.

La investigación también contempla dos depósitos de almacenamiento en Los Ángeles que Markle alquilaba desde 2008. Durante los registros autorizados por un juez, agentes del FBI incautaron alrededor de 78 objetos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros que presuntamente contenían este tipo de material.

En los documentos judiciales, los fiscales describen imágenes en las que aparece un hombre adulto junto a una niña prepúber desnuda. Un testigo identificó al hombre como Thomas Markle. Otra imagen mostraría a una menor en una habitación que aparentemente pertenece a una cadena de moteles en Filipinas. La declaración jurada también refiere fotografías en las que, presuntamente, Markle aparece con menores en distintos grados de desnudez.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el material investigado también habría estado en Filipinas, país donde Markle vivió durante varios años antes de regresar a Estados Unidos.

La denuncia de su hijo y la investigación en Filipinas

El caso comenzó a tomar relevancia pública a finales de octubre, cuando Thomas Markle Jr. aseguró al diario británico The Sun que había encontrado cientos de fotografías y videos de contenido sexual infantil entre las pertenencias de su papá en una casa de Cebu, Filipinas.

Según el relato que dio al medio, buscaba un teléfono viejo entre varias cajas cuando encontró archivos que consideró ilegales. Después de revisar otros dispositivos y discos duros, decidió entregar el material a las autoridades y presentar una denuncia contra su padre.

La Policía Nacional de Filipinas confirmó el 4 de noviembre que un análisis forense preliminar de los dispositivos había identificado archivos con material de abuso y explotación sexual infantil. El general Wilson Asueta, funcionario de la institución, explicó entonces que la investigación seguía abierta y que los contenidos serían sometidos a nuevos análisis.

La policía filipina también informó que examinaba teléfonos, tarjetas de memoria, discos duros y una cámara. En ese momento, las autoridades no confirmaron si Thomas Markle aparecía en los videos ni si los dispositivos estaban registrados a su nombre. El FBI y las autoridades estadounidenses también comenzaron sus propias investigaciones.

Fue detenido en Florida y declarado competente para enfrentar el proceso

Thomas Markle fue arrestado el 6 de noviembre en Lakeland, Florida. Después de su detención inicial, un juez le permitió permanecer en libertad bajo condiciones, entre ellas el uso de un dispositivo electrónico de localización.

Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, Markle habría intentado quitarse la tobillera de monitoreo, por lo que fue detenido nuevamente el 10 de noviembre. Desde entonces permanece bajo custodia en el condado de Pinellas, Florida.