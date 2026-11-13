Meghan Markle está destrozada por la detención de su papá; su mamá Doria Ragland la apoya

Doria Ragland, el principal apoyo de Meghan Markle en medio del escándalo familiar

De acuerdo con información de People, una fuente cercana a Meghan aseguró que la esposa del príncipe Harry está emocionalmente devastada por las acusaciones contra su padre, con quien mantiene una relación distante desde hace varios años.

“Está destrozada. Se trata de su papá, alguien en quien confió desde pequeña y con quien tuvo una relación muy cercana durante muchos años. Las acusaciones son devastadoras para ella. Siente una profunda tristeza”, compartió el informante con la publicación estadounidense.

Pese al difícil momento, Meghan estaría dispuesta a colaborar con las autoridades y proporcionar cualquier información que pueda contribuir a la investigación. La misma fuente aseguró que cuenta con el respaldo de amigos y familiares para afrontar esta situación.

En medio de la controversia, Meghan ha encontrado un importante respaldo en su mamá, Doria Ragland, quien también estaría colaborando con los investigadores federales.

Según otro reporte de People, madre e hija han mantenido comunicación constante durante las últimas semanas, a pesar de que actualmente viven a miles de kilómetros de distancia. Meghan se mudó a Reino Unido junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, en agosto pasado, mientras que Doria permanece en Los Ángeles.

Una fuente cercana a la familia aseguró que ambas se han apoyado mutuamente desde que salieron a la luz las acusaciones contra Thomas Markle. Incluso, Doria Ragland habría ayudado a los investigadores a identificar a su exesposo en algunas fotografías obtenidas durante las investigaciones.