La situación familiar de Meghan Markle atraviesa un momento especialmente complicado. La duquesa de Sussex estaría profundamente afectada por la detención de su papá, Thomas Markle, quien enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con la posesión de material de abuso sexual infantil.
Meghan Markle está destrozada por la detención de su papá; su mamá Doria Ragland la apoya
Doria Ragland, el principal apoyo de Meghan Markle en medio del escándalo familiar
De acuerdo con información de People, una fuente cercana a Meghan aseguró que la esposa del príncipe Harry está emocionalmente devastada por las acusaciones contra su padre, con quien mantiene una relación distante desde hace varios años.
“Está destrozada. Se trata de su papá, alguien en quien confió desde pequeña y con quien tuvo una relación muy cercana durante muchos años. Las acusaciones son devastadoras para ella. Siente una profunda tristeza”, compartió el informante con la publicación estadounidense.
Pese al difícil momento, Meghan estaría dispuesta a colaborar con las autoridades y proporcionar cualquier información que pueda contribuir a la investigación. La misma fuente aseguró que cuenta con el respaldo de amigos y familiares para afrontar esta situación.
En medio de la controversia, Meghan ha encontrado un importante respaldo en su mamá, Doria Ragland, quien también estaría colaborando con los investigadores federales.
Según otro reporte de People, madre e hija han mantenido comunicación constante durante las últimas semanas, a pesar de que actualmente viven a miles de kilómetros de distancia. Meghan se mudó a Reino Unido junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, en agosto pasado, mientras que Doria permanece en Los Ángeles.
Una fuente cercana a la familia aseguró que ambas se han apoyado mutuamente desde que salieron a la luz las acusaciones contra Thomas Markle. Incluso, Doria Ragland habría ayudado a los investigadores a identificar a su exesposo en algunas fotografías obtenidas durante las investigaciones.
¿Por qué está detenido Thomas Markle, el papá de Meghan?
Thomas Markle, de 82 años, fue detenido el pasado 6 de noviembre en un centro de asistencia para adultos mayores en Lakeland, Florida, por agentes federales. El caso está relacionado con una investigación sobre material de abuso sexual infantil que, de acuerdo con la acusación, habría sido localizado en dos unidades de almacenamiento que rentaba en el área de Los Ángeles, California.
El padre de Meghan enfrenta un cargo federal por posesión de este material. De acuerdo con documentos judiciales, las autoridades incautaron alrededor de 78 objetos, entre ellos fotografías, negativos y otros materiales que forman parte de la investigación.
Tras comparecer ante un tribunal en Tampa, Florida, Thomas fue liberado inicialmente bajo condiciones estrictas, entre ellas permanecer bajo arresto domiciliario y utilizar un dispositivo electrónico de vigilancia.
Sin embargo, el 10 de noviembre volvió a quedar bajo custodia luego de que presuntamente se retirara el brazalete electrónico. Una jueza federal revocó las condiciones de su liberación y ordenó que permaneciera detenido mientras avanza el proceso judicial.
En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.