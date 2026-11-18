El papá de Meghan Markle enfrenta tres nuevos señalamientos en Filipinas, mientras sigue detenido en Florida por un caso similar. Las autoridades de ambos países mantienen abiertas las investigaciones y él ha negado las acusaciones.
Papá de Meghan Markle enfrenta tres nuevas acusaciones en Filipinas mientras está detenido en Estados Unidos
Thomas Markle enfrenta tres nuevas acusaciones en Filipinas mientras está detenido en Estados Unidos
La situación legal de Thomas Markle, papá de Meghan Markle, se complica en dos países. La Policía Nacional de Filipinas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Cebú en la que le atribuye tres presuntos delitos relacionados con material de abuso y explotación sexual infantil.
De acuerdo conel medio británico ITV News, dos de los señalamientos están relacionados con ofrecer, distribuir, vender, exportar o importar este tipo de material, mientras que el tercero corresponde a la presunta posesión de dichos contenidos.
La presentación de la denuncia permitirá que los fiscales filipinos revisen las pruebas y determinen si existen elementos suficientes para llevar el caso ante los tribunales. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones y no descartan que puedan surgir nuevos señalamientos.
El caso comenzó en Filipinas, donde Thomas Markle vivió durante una temporada, y tomó fuerza después de que su hijo, Thomas Markle Jr., denunciara el hallazgo de presunto material ilegal entre las pertenencias de su padre en su antigua residencia de Cebú.
Según relató Thomas Markle Jr. al diario británico The Sun, encontró cientos de fotografías y videos que, de acuerdo con su denuncia, mostrarían material de abuso sexual infantil. Tras el reporte, las autoridades obtuvieron una orden judicial para examinar los dispositivos electrónicos relacionados con el caso.
Thomas Markle también enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos
Las nuevas acusaciones en Filipinas se suman al proceso que Thomas Markle enfrenta en Estados Unidos, donde fue detenido el pasado 6 de noviembre en Florida por un cargo federal de posesión de material de abuso sexual infantil.
La investigación estadounidense se extendió hasta dos bodegas que tenía alquiladas en Los Ángeles desde 2008. De acuerdo con documentos judiciales, agentes federales encontraron aproximadamente 78 objetos, entre ellos negativos fotográficos, diapositivas y libros que presuntamente contenían este tipo de material.
La acusación federal señala que entre las imágenes investigadas habría fotografías explícitas en las que aparece Markle junto a niñas menores de edad. De ser declarado culpable del delito que se le imputa en Estados Unidos, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
Aunque inicialmente fue puesto en libertad bajo condiciones de arresto domiciliario y vigilancia electrónica, el padre de Meghan Markle volvió a quedar bajo custodia el 10 de noviembre, después de que las autoridades señalaran que intentó retirarse el dispositivo de monitoreo que llevaba en el tobillo.
Además, una jueza ordenó una evaluación médica y psiquiátrica para determinar si se encuentra en condiciones de comprender el proceso judicial y participar adecuadamente en su defensa. La evaluación deberá ser considerada antes de que avance el procedimiento en su contra.
Es importante precisar que Thomas Markle no ha sido declarado culpable de los delitos que se le atribuyen. El propio Markle ha negado las acusaciones y, en declaraciones al Daily Mail, calificó los señalamientos como mentiras.
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En una declaración difundida por The Guardian, la duquesa aseguró estar profundamente consternada por lo que había salido a la luz y manifestó su deseo de que se hiciera justicia y se priorizara la protección de los niños.