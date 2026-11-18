Thomas Markle enfrenta tres nuevas acusaciones en Filipinas mientras está detenido en Estados Unidos

La situación legal de Thomas Markle, papá de Meghan Markle, se complica en dos países. La Policía Nacional de Filipinas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Cebú en la que le atribuye tres presuntos delitos relacionados con material de abuso y explotación sexual infantil.

De acuerdo conel medio británico ITV News, dos de los señalamientos están relacionados con ofrecer, distribuir, vender, exportar o importar este tipo de material, mientras que el tercero corresponde a la presunta posesión de dichos contenidos.

La presentación de la denuncia permitirá que los fiscales filipinos revisen las pruebas y determinen si existen elementos suficientes para llevar el caso ante los tribunales. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones y no descartan que puedan surgir nuevos señalamientos.

El caso comenzó en Filipinas, donde Thomas Markle vivió durante una temporada, y tomó fuerza después de que su hijo, Thomas Markle Jr., denunciara el hallazgo de presunto material ilegal entre las pertenencias de su padre en su antigua residencia de Cebú.

Según relató Thomas Markle Jr. al diario británico The Sun, encontró cientos de fotografías y videos que, de acuerdo con su denuncia, mostrarían material de abuso sexual infantil. Tras el reporte, las autoridades obtuvieron una orden judicial para examinar los dispositivos electrónicos relacionados con el caso.

