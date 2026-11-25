Inés Gomez Mont es deportada a España

Durante su conferencia matutina de este miércoles 25 de noviembre, la mandataria explicó que las autoridades estadounidenses determinaron enviarla a España porque habría ingresado a ese país con un pasaporte español. Gómez Mont cuenta con nacionalidad mexicana y española, una condición que habría influido en la decisión de las autoridades migratorias.

“Ellos la deportan a España porque entró con pasaporte español, porque ella, entiendo o parece, tiene también la nacionalidad española. Ya pedimos la orden de extradición a España también, ya la solicitamos”, explicó Sheinbaum.

La confirmación llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informara que la exconductora había aceptado salir voluntariamente de territorio estadounidense. Gómez Mont permaneció detenida en un centro migratorio de Florida desde el 30 de octubre y dejó ese país el 23 de noviembre.

México pedirá explicaciones a Estados Unidos e Interpol

Además de solicitar su extradición a España, Sheinbaum anunció que su administración enviará una nota diplomática al Gobierno estadounidense y presentará una queja ante Interpol. El motivo es el retiro de la ficha roja que había sido emitida contra Gómez Mont, una decisión que, de acuerdo con la presidenta, ocurrió aproximadamente un mes antes de su salida de Estados Unidos.

La mandataria cuestionó que las autoridades estadounidenses no la entregaran a México, a pesar de que existía una solicitud para que enfrentara los procesos judiciales en su contra.

“Entonces nosotros tenemos una queja muy relevante a Interpol: primero, por qué se retiró esta ficha roja; y en particular al gobierno de Estados Unidos, porque ellos saben que hay una orden de aprehensión”, señaló.

Sheinbaum también insistió en que México espera reciprocidad en materia de cooperación judicial y extradiciones. Como ejemplo, recordó que el país ha entregado a 94 personas requeridas por autoridades estadounidenses y mencionó que existen solicitudes mexicanas pendientes ante Washington, entre ellas algunas relacionadas con el caso Ayotzinapa.

“Y nosotros lo que pedimos en la relación, como siempre lo hemos dicho, es reciprocidad”, afirmó. La presidenta reiteró que el Gobierno mexicano enviará la nota diplomática para solicitar explicaciones sobre la decisión de Estados Unidos.

¿Por qué México busca la extradición de Inés Gómez Mont?

En México, Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, de acuerdo con lo informado por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, el pasado 2 de noviembre.

Una de ellas fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a presuntos delitos de defraudación fiscal equiparada.

Las investigaciones de la FGR están relacionadas con un supuesto esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma. De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas personales dinero procedente de contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de los centros penitenciarios federales.