Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga estarían divorciados: revelan desde cuándo terminó su matrimonio

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga estarían divorciados

La información fue difundida por el periodista Alberto Tavira, quien aseguró que confirmó la ruptura con tres fuentes cercanas a la pareja. En un video publicado en Instagram de de Cuna de Grillos, explicó que el primer dato lo recibió el mismo día en que Inés fue detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos, el pasado 30 de octubre.



Según su relato, una persona cercana le comentó que la pareja llevaba al menos dos años sin vivir junta y que el divorcio ya se habría concretado. Posteriormente, dijo haber consultado a otras dos fuentes que también le confirmaron que el matrimonio había terminado.

Hasta ahora, ni Inés Gómez Mont ni Víctor Manuel Álvarez Puga han confirmado públicamente la separación o el supuesto divorcio. Tampoco se han hecho públicos documentos que acrediten la disolución legal de su matrimonio, por lo que la información debe considerarse una versión periodística.

Una tercera persona habría provocado la separación de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

En su video, Alberto Tavira también compartió la versión sobre el presunto motivo de la ruptura. De acuerdo con la primera fuente que lo contactó, la separación no habría respondido a una estrategia legal relacionada con los problemas que ambos enfrentan en México, sino a la presencia de una tercera persona.

El periodista señaló que sus fuentes le hablaron de una supuesta infidelidad que habría provocado primero el distanciamiento físico y después la decisión de divorciarse. Sin embargo, no reveló la identidad de la persona señalada ni presentó pruebas que permitan corroborar esa versión.