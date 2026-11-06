Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga estarían divorciados desde hace aproximadamente dos años, de acuerdo con versiones periodísticas que salieron a la luz luego de la detención de la exconductora en Florida.
Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga estarían divorciados: revelan desde cuándo terminó su matrimonio
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga estarían divorciados desde hace aproximadamente dos años, de acuerdo con versiones periodísticas que salieron a la luz luego de la detención de la exconductora en Florida.
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Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga estarían divorciados
La información fue difundida por el periodista Alberto Tavira, quien aseguró que confirmó la ruptura con tres fuentes cercanas a la pareja. En un video publicado en Instagram de de Cuna de Grillos, explicó que el primer dato lo recibió el mismo día en que Inés fue detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos, el pasado 30 de octubre.
Según su relato, una persona cercana le comentó que la pareja llevaba al menos dos años sin vivir junta y que el divorcio ya se habría concretado. Posteriormente, dijo haber consultado a otras dos fuentes que también le confirmaron que el matrimonio había terminado.
Hasta ahora, ni Inés Gómez Mont ni Víctor Manuel Álvarez Puga han confirmado públicamente la separación o el supuesto divorcio. Tampoco se han hecho públicos documentos que acrediten la disolución legal de su matrimonio, por lo que la información debe considerarse una versión periodística.
Una tercera persona habría provocado la separación de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga
En su video, Alberto Tavira también compartió la versión sobre el presunto motivo de la ruptura. De acuerdo con la primera fuente que lo contactó, la separación no habría respondido a una estrategia legal relacionada con los problemas que ambos enfrentan en México, sino a la presencia de una tercera persona.
El periodista señaló que sus fuentes le hablaron de una supuesta infidelidad que habría provocado primero el distanciamiento físico y después la decisión de divorciarse. Sin embargo, no reveló la identidad de la persona señalada ni presentó pruebas que permitan corroborar esa versión.
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La posibilidad de que la pareja llevara tiempo separada puso de nuevo el interés en una de sus facetas poco conocidas: la de escritora. En su más reciente libro, Ley de Fuego, Inés Gómez Mont hace una dedicatoria en su obra.
Entre los agradecimientos se encuentran sus siete hijos, a sus padres y hermanos, pero no mencionó a Víctor Manuel Álvarez Puga, un detalle que llamó la atención en medio de las versiones sobre el fin de su matrimonio.
¿Qué pasa con Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga tras sus problemas legales?
La presunta separación sale a la luz mientras ambos enfrentan situaciones legales distintas en Estados Unidos y México.
Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias y permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El juez federal Jeffrey Kuntz rechazó el recurso de habeas corpus que presentó su defensa para buscar su liberación, al considerar que debía recurrir primero a una audiencia ante un juez migratorio para solicitar libertad bajo fianza.
Por su parte, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025 y posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza, mientras continúa su propio procedimiento.
En México, ambos enfrentan señalamientos relacionados con presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Las investigaciones y los procedimientos judiciales siguen su curso, y las acusaciones no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.