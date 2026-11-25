La disputa entre Christian Nodal y su papá, Jesús Jaime González Terrazas, por el control comercial del nombre del cantante suma un nuevo capítulo. El intérprete presentó seis solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la marca “CHRISTIAN NODAL” a título personal y protegerla en distintas áreas de su carrera.
Christian Nodal lleva la disputa con su papá al IMPI: presenta seis nuevas solicitudes por su nombre artístico
Christian Nodal presenta seis nuevas solicitudes por su nombre artístico
De acuerdo con información publicada por El Universal, los trámites fueron ingresados el lunes 23 de noviembre por Ian Sergio Ibarra Hernández, abogado del cantante. Las solicitudes buscan que Christian Nodal tenga los derechos de uso de su nombre en actividades que van desde la música y los conciertos hasta la publicidad, la ropa y los servicios digitales.
Uno de los datos que destaca en los documentos es la fecha de primer uso que el artista declaró ante el Instituto: el 1 de noviembre de 2014, cuando tenía 15 años. Se trata de una fecha anterior a los primeros registros y solicitudes de su papá que fueron identificados por el medio.
El problema es que Jesús Jaime González Terrazas ya tiene derechos sobre “CHRISTIAN NODAL” en algunas de las categorías que su hijo busca registrar. También cuenta con solicitudes en trámite y marcas que incluyen la palabra “NODAL” acompañada de un diseño gráfico.
Las seis solicitudes abarcan distintas actividades comerciales y profesionales. En la clase 9, por ejemplo, el cantante busca proteger su nombre para discos, música descargable, videos, podcasts, aplicaciones y accesorios para teléfonos celulares. Sin embargo, su padre ya cuenta con un registro de “CHRISTIAN NODAL” en esta categoría, concedido el 7 de abril de 2026 y vigente hasta 2036.
En la clase 35, relacionada con publicidad, marketing de influencers, gestión de artistas y comercialización de música, contenidos audiovisuales, ropa y artículos promocionales, González Terrazas también obtuvo un registro en febrero de este año.
La disputa alcanza además la clase 16, que contempla productos impresos como carteles, fotografías, libros, revistas, partituras y cancioneros. En este rubro, el padre presentó una solicitud el 30 de septiembre. El equipo legal del cantante respondió con una oposición de 128 páginas el 9 de noviembre, documento que El Universal dio a conocer en exclusiva el 18 de noviembre.
Otra de las categorías es la clase 25, en la que Christian pretende registrar su nombre para prendas de vestir como camisetas, chamarras, sombreros, botas, cinturones y ropa para bebés. En este caso, su padre ya tiene la marca “NODAL” y diseño, que protege ropa, calzado y artículos de sombrerería.
Las dos solicitudes restantes corresponden a las clases 38 y 41. La primera incluye servicios de streaming, video bajo demanda, transmisión de podcasts y foros de discusión en internet. La segunda comprende actividades directamente relacionadas con su profesión: conciertos, espectáculos, composición y edición musical, producción de videos, clubes de fans y venta de boletos.
También en la clase 41 existe un antecedente a favor de González Terrazas. El 7 de mayo de 2026 solicitó registrar “CHRISTIAN NODAL” para servicios de entretenimiento y actuaciones musicales en vivo, televisadas y grabadas. En ese expediente declaró como fecha de primer uso el 13 de abril de 2016, casi un año y medio después de la que ahora señaló su hijo.
La disputa por el nombre de Christian Nodal comenzó años atrás
Los seis nuevos trámites forman parte de un conflicto que lleva tiempo desarrollándose. Según la revisión de más de 280 documentos del IMPI realizada por El Universal, Jesús Jaime González Terrazas cuenta con al menos siete registros individuales relacionados con el nombre de su hijo, que abarcan actividades artísticas, publicidad, grabaciones, ropa y entretenimiento.
El antecedente más antiguo identificado por el diario data del 13 de abril de 2016, cuando el padre del cantante solicitó registrar “CN CHRISTIAN NODAL” y diseño para actividades artísticas. El registro fue concedido en marzo de 2017 y renovado este año por otros diez años.
A esa marca se sumó “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, que González Terrazas obtuvo en diciembre de 2024 para la representación de espectáculos en vivo. También consiguió registros de “NODAL” y diseño para productos relacionados con grabaciones, prendas de vestir y servicios de entretenimiento, además de dos registros con la denominación exacta “CHRISTIAN NODAL”.
Otro antecedente importante ocurrió en septiembre de 2023, cuando padre e hijo presentaron siete solicitudes conjuntas para registrar el nombre del cantante en distintas categorías. Dos terminaron en registros compartidos: uno para restaurantes y bares, concedido en febrero de 2024, y otro para cervezas y bebidas sin alcohol, otorgado en marzo de ese año.
Las otras cinco solicitudes fueron consideradas abandonadas por el IMPI entre enero y febrero de 2025, debido a que no se atendieron los requerimientos del Instituto.
Más adelante, González Terrazas presentó nuevos trámites por separado, algunos de los cuales derivaron en los registros que obtuvo durante 2026. Por su parte, Christian consiguió en agosto de este año doce registros relacionados con dos diseños de la letra “N”, con los que busca proteger productos y servicios vinculados con conciertos, publicidad, grabaciones, ropa y telecomunicaciones.
En uno de los expedientes, Elsa del Carmen Lugo Torres, abogada de González Terrazas, sostuvo que su representado es “el único dueño y titular de la denominación ‘NODAL’ y/o ‘CHRISTIAN NODAL’”. Como parte de su argumentación, comparó el caso con el del grupo Bronco, que llegó a utilizar el nombre “Los Gigantes de América” durante una disputa por sus derechos.