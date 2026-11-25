Christian Nodal presenta seis nuevas solicitudes por su nombre artístico

De acuerdo con información publicada por El Universal, los trámites fueron ingresados el lunes 23 de noviembre por Ian Sergio Ibarra Hernández, abogado del cantante. Las solicitudes buscan que Christian Nodal tenga los derechos de uso de su nombre en actividades que van desde la música y los conciertos hasta la publicidad, la ropa y los servicios digitales.

Uno de los datos que destaca en los documentos es la fecha de primer uso que el artista declaró ante el Instituto: el 1 de noviembre de 2014, cuando tenía 15 años. Se trata de una fecha anterior a los primeros registros y solicitudes de su papá que fueron identificados por el medio.

El problema es que Jesús Jaime González Terrazas ya tiene derechos sobre “CHRISTIAN NODAL” en algunas de las categorías que su hijo busca registrar. También cuenta con solicitudes en trámite y marcas que incluyen la palabra “NODAL” acompañada de un diseño gráfico.

Las seis solicitudes abarcan distintas actividades comerciales y profesionales. En la clase 9, por ejemplo, el cantante busca proteger su nombre para discos, música descargable, videos, podcasts, aplicaciones y accesorios para teléfonos celulares. Sin embargo, su padre ya cuenta con un registro de “CHRISTIAN NODAL” en esta categoría, concedido el 7 de abril de 2026 y vigente hasta 2036.



Christian Nodal (Getty Images)

En la clase 35, relacionada con publicidad, marketing de influencers, gestión de artistas y comercialización de música, contenidos audiovisuales, ropa y artículos promocionales, González Terrazas también obtuvo un registro en febrero de este año.

La disputa alcanza además la clase 16, que contempla productos impresos como carteles, fotografías, libros, revistas, partituras y cancioneros. En este rubro, el padre presentó una solicitud el 30 de septiembre. El equipo legal del cantante respondió con una oposición de 128 páginas el 9 de noviembre, documento que El Universal dio a conocer en exclusiva el 18 de noviembre.

Otra de las categorías es la clase 25, en la que Christian pretende registrar su nombre para prendas de vestir como camisetas, chamarras, sombreros, botas, cinturones y ropa para bebés. En este caso, su padre ya tiene la marca “NODAL” y diseño, que protege ropa, calzado y artículos de sombrerería.

Las dos solicitudes restantes corresponden a las clases 38 y 41. La primera incluye servicios de streaming, video bajo demanda, transmisión de podcasts y foros de discusión en internet. La segunda comprende actividades directamente relacionadas con su profesión: conciertos, espectáculos, composición y edición musical, producción de videos, clubes de fans y venta de boletos.

También en la clase 41 existe un antecedente a favor de González Terrazas. El 7 de mayo de 2026 solicitó registrar “CHRISTIAN NODAL” para servicios de entretenimiento y actuaciones musicales en vivo, televisadas y grabadas. En ese expediente declaró como fecha de primer uso el 13 de abril de 2016, casi un año y medio después de la que ahora señaló su hijo.