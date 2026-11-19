Christian Nodal recibe un inesperado mensaje de La Toya Jackson

La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, reaccionó al video de Christian Nodal cuando era niño, en el que aparece interpretando Ben, uno de los temas más emblemáticos de su hermano. La grabación le provocó tanta ternura que decidió compartirla en sus propias redes sociales y dedicarle un mensaje al intérprete de regional mexicano.

"¡Qué adorable! Miren al pequeño Christian Nodal cantando 'Ben'. ¡Qué dulce! ¡Me encanta!", escribió la cantante en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con varios corazones blancos.



La Toya Jackson (Getty Images)

La reacción llegó hasta Nodal, quien no tardó en responder. Para el sonorense, saber que un video de sus primeros años como cantante había sido visto por la hermana de uno de sus grandes ídolos musicales fue motivo de emoción.

"Qué honor saber que este video llegó hasta ti. Te mando a ti y a tu familia muchísimo amor y respeto eterno", escribió en inglés en los comentarios de la publicación.

El intercambio también contó con la reacción de Ángela Aguilar. La esposa de Nodal se sumó a las muestras de cariño y dejó varios emojis de corazones en el contenido compartido por La Toya.