Christian Nodal vivió un momento especial gracias a un recuerdo de su infancia que terminó llamando la atención de una integrante de una de las familias más reconocidas de la música: los Jackson.
Christian Nodal recibe un inesperado mensaje de La Toya Jackson tras compartir un video de su infancia
Christian Nodal recibe un inesperado mensaje de La Toya Jackson
La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, reaccionó al video de Christian Nodal cuando era niño, en el que aparece interpretando Ben, uno de los temas más emblemáticos de su hermano. La grabación le provocó tanta ternura que decidió compartirla en sus propias redes sociales y dedicarle un mensaje al intérprete de regional mexicano.
"¡Qué adorable! Miren al pequeño Christian Nodal cantando 'Ben'. ¡Qué dulce! ¡Me encanta!", escribió la cantante en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con varios corazones blancos.
La reacción llegó hasta Nodal, quien no tardó en responder. Para el sonorense, saber que un video de sus primeros años como cantante había sido visto por la hermana de uno de sus grandes ídolos musicales fue motivo de emoción.
"Qué honor saber que este video llegó hasta ti. Te mando a ti y a tu familia muchísimo amor y respeto eterno", escribió en inglés en los comentarios de la publicación.
El intercambio también contó con la reacción de Ángela Aguilar. La esposa de Nodal se sumó a las muestras de cariño y dejó varios emojis de corazones en el contenido compartido por La Toya.
Christian Nodal recuerda sus primeros pasos en la música con una canción de Michael Jackson
Hace unos días Christian Nodal compartió un video de su niñez en el que aparece frente a una cámara y con un micrófono en las manos, interpretando Ben, canción que Michael Jackson popularizó en 1972, cuando todavía formaba parte de The Jackson 5.
Junto a la grabación, el cantante compartió un mensaje sobre el valor de conservar esos momentos y recordar cómo comenzaron sus sueños en la música: "Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar!", escribió.
Nodal también aprovechó la publicación para reconocer a su tío Iván, a quien agradeció por haberlo acercado a la música y motivarlo a imaginarse como artista desde pequeño: "Por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita", agregó.