Christian Nodal compartió un mensaje en el que se despidió temporalmente de los escenarios en México. La publicación llegó un día después de su presentación en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida, y en medio del conflicto legal que mantiene con su padre por los derechos de su nombre artístico.
Christian Nodal se despide de los escenarios mexicanos: anuncia una pausa en su carrera
Christian Nodal anuncia una pausa en su carrera y se despide de los escenarios en México
En sus historias de Instagram, Christian Nodal publicó una fotografía en blanco y negro de su concierto del sábado pasado en el Centro de Espectáculos Montejo, en Mérida. Sin embargo, fue el mensaje que acompañó la imagen lo que llamó la atención; el intérprete de Adiós amor se refirió a esa noche como su despedida de los escenarios mexicanos.
“Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, escribió el cantante.
El mensaje tomó por sorpresa a sus fans, pues Nodal no ofreció más detalles sobre cuánto tiempo podría estar fuera de los escenarios.
Después de compartir el mensaje que desató las especulaciones, el cantante dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron en su presentación y agradeció el recibimiento que tuvo en Mérida: “¡Gracias por tanto! Los amo”, agregó junto a un corazón verde.
El problema legal de Christian Nodal con su paá por su nombre artístico
La publicación llega en un momento complicado para la relación entre Christian Nodal y su papá, Jesús Jaime González, con quien mantiene un conflicto por el registro y los derechos de explotación de su nombre artístico.
El pasado 9 de noviembre, el cantante presentó un recurso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para intentar frenar una solicitud ingresada por su papá en septiembre. El recurso busca obtener el permiso para utilizar la marca Christian Nodal en productos impresos, fotografías y artículos de papelería.
La disputa también involucra otros registros relacionados con el nombre del cantante. Su papá posee tres marcas: CN CHRISTIAN NODAL, vinculada con actividades artísticas; NODAL, para servicios de entretenimiento, y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, relacionada con espectáculos en vivo.
A esto se suma una reserva de derechos sobre el nombre artístico del intérprete, que Jesús Jaime obtuvo en 2016 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), cuando su hijo todavía era menor de edad.
A la disputa se suma el contrato que Nodal tiene con JG Music, la agencia de su familia. El acuerdo lo obliga a mantener la relación profesional hasta 2035 y, si decide terminarlo antes, tendría que pagar una indemnización de varios millones de dólares.
El propio cantante se pronunció a los problemas familiares y de negocios durante una presentación en Querétaro, donde expresó su molestia por lo ocurrido con su nombre: “Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido”, expresó.