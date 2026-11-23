El problema legal de Christian Nodal con su paá por su nombre artístico

La publicación llega en un momento complicado para la relación entre Christian Nodal y su papá, Jesús Jaime González, con quien mantiene un conflicto por el registro y los derechos de explotación de su nombre artístico.

El pasado 9 de noviembre, el cantante presentó un recurso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para intentar frenar una solicitud ingresada por su papá en septiembre. El recurso busca obtener el permiso para utilizar la marca Christian Nodal en productos impresos, fotografías y artículos de papelería.

La disputa también involucra otros registros relacionados con el nombre del cantante. Su papá posee tres marcas: CN CHRISTIAN NODAL, vinculada con actividades artísticas; NODAL, para servicios de entretenimiento, y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, relacionada con espectáculos en vivo.

A esto se suma una reserva de derechos sobre el nombre artístico del intérprete, que Jesús Jaime obtuvo en 2016 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), cuando su hijo todavía era menor de edad.

A la disputa se suma el contrato que Nodal tiene con JG Music, la agencia de su familia. El acuerdo lo obliga a mantener la relación profesional hasta 2035 y, si decide terminarlo antes, tendría que pagar una indemnización de varios millones de dólares.

El propio cantante se pronunció a los problemas familiares y de negocios durante una presentación en Querétaro, donde expresó su molestia por lo ocurrido con su nombre: “Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido”, expresó.