Exabogados de Christian Nodal también dejan de representar a sus papás en disputa contra Universal Music

De acuerdo la periodista Rosario Murrieta, la noticia se dio a conocer este mismo martes: “Les dimos a conocer hace unos días que los abogados de Christian Nodal, los de Guadalajara, renunciaron a defenderlo en el caso que tiene con la disquera Universal. Y sí, hoy justamente se está dando a conocer que los mismos abogados ya también renunciaron a defender a sus papás", aseguró.

"Recordemos que en el caso están implicados tanto Christian como su papá Jaime González Nodal, y su mamá Cristy Nodal”, explicó Murrieta en Ventaneando.

Christian Nodal (Instagram)

La presentadora compartió el documento oficial en el que los defensores legales notificaron su decisión: “La comunicación que ya tienen las autoridades, los licenciados José Luis Martín Pineda y Eric Daniel Hernández Rauda se encuentran renunciando al cargo como defensores particulares de Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas por los motivos expuestos”.

Además, Rosario Murrieta agregó que el escrito también señala: “En ese tenor se tiene por revocado el nombramiento que en su momento se realizó a favor de estos respecto a los justiciables indicados, quedando subsistente aquella que…”, en referencia a que los abogados ya habían renunciado previamente a representar a Christian Nodal.