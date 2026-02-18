Publicidad

Exabogados de Christian Nodal también dejan de representar a sus papás en disputa contra Universal Music

Tras la inesperada salida del equipo legal de Christian Nodal, sus papás se quedan sin representación en el caso contra Universal Music.
mié 18 febrero 2026 12:49 PM
christian-nodal-no-vinculado-universal-music.jpg
Christian Nodal (Getty Images)
De acuerdo la periodista Rosario Murrieta, la noticia se dio a conocer este mismo martes: “Les dimos a conocer hace unos días que los abogados de Christian Nodal, los de Guadalajara, renunciaron a defenderlo en el caso que tiene con la disquera Universal. Y sí, hoy justamente se está dando a conocer que los mismos abogados ya también renunciaron a defender a sus papás", aseguró.

"Recordemos que en el caso están implicados tanto Christian como su papá Jaime González Nodal, y su mamá Cristy Nodal”, explicó Murrieta en Ventaneando.

christian-nodal-cumpleaños.jpg
Christian Nodal (Instagram)

La presentadora compartió el documento oficial en el que los defensores legales notificaron su decisión: “La comunicación que ya tienen las autoridades, los licenciados José Luis Martín Pineda y Eric Daniel Hernández Rauda se encuentran renunciando al cargo como defensores particulares de Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas por los motivos expuestos”.

Además, Rosario Murrieta agregó que el escrito también señala: “En ese tenor se tiene por revocado el nombramiento que en su momento se realizó a favor de estos respecto a los justiciables indicados, quedando subsistente aquella que…”, en referencia a que los abogados ya habían renunciado previamente a representar a Christian Nodal.

Christian Nodal ya tiene nuevos abogados

Tras esta decisión, el cantante como sus papás se quedan sin la defensa de los abogados de Guadalajara, lo que complica aún más el panorama legal en el caso contra la disquera antes mencionada. “Así que, pues a partir de ahora ya no son tampoco defensores de los papás de Nodal”, puntualizó Murrieta.

La periodista también aclaró que Christian no está completamente desprotegido, pues cuenta con otros abogados.

Mamá de Christian Nodal
Mamá de Christian Nodal responde a los rumores de una mala relación con Belinda (Especial)

“Tengo entendido que Christian tiene aquí en la Ciudad de México dos abogados más, que esos sí siguen a cargo del caso, vamos a ver cómo se desarrolla y a lo mejor van a continuar con los papás también”, concluyó la jefa de información de Ventaneando.

Este nuevo giro en el caso refleja la complejidad de la disputa legal entre Nodal y Universal, que involucra no solo al cantante, sino también a sus seres queridos como parte de los procesos judiciales. La renuncia de sus defensores en Guadalajara abre interrogantes sobre la estrategia que seguirá la familia y sobre el papel que asumirán los abogados que aún permanecen en la capital del país azteca.

