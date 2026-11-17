Maite Perroni prepara su regreso a la actuación. Después de dedicar buena parte de los últimos meses a su maternidad y a asuntos personales, la actriz confirmó que ya se encuentra grabando un proyecto del que, por ahora, no puede compartir detalles.
Maite Perroni confirma su regreso a la Televisión y habla de los cambios que enfrenta con su hija Lía
Maite Perroni prepara su regreso a la actuación
Durante un encuentro con la prensa, la exintegrante de RBD contó que este 2026 ha sido una oportunidad para retomar su carrera y participar en proyectos que la tienen especialmente emocionada.
“Este año 2026 he tenido la oportunidad de retomar proyectos que me tienen súper ilusionada y ahorita estoy haciendo un proyecto que todavía no les puedo contar y estoy ahorita justo en grabaciones”, dijo ante los reporteros.
Aunque no reveló si se trata de una serie, película, programa o producción musical, sus declaraciones confirman que ya está de vuelta en los foros, aunque por el momento, la actriz prefiere mantener los detalles bajo reserva.
Maite Perroni habla de la nueva etapa familiar con su hija Lía
El regreso al trabajo coincide con un cambio importante en la vida de Maite Perroni . su hija Lía comenzó a ir a la escuela. Esta nueva rutina también ha modificado la organización familiar y le permite a la actriz encontrar espacios para retomar sus compromisos profesionales.
La actriz reconoció que adaptarse a esta etapa implica un proceso emocional, pues ahora debe equilibrar sus tiempos de trabajo con la convivencia y el acompañamiento de su hija: “Es una nueva etapa, la verdad implica todo un proceso emocional de ir modificando la estructura, pero ahí estoy al cien por ciento y en eso estamos”, explicó.
Maite también reconoció que el inicio de clases de Lía es un cambio positivo que abre nuevas posibilidades para ambas: “Pero la verdad es lindo también, ella ya entra a la escuela. Eso está muy bien. Yo creo que tenemos que siempre encontrar”, comentó entre risas.
Finalmente, habló de la importancia de buscar alternativas para continuar con su desarrollo profesional sin dejar de lado su vida familiar: “Tenemos que encontrar otras oportunidades, proyectos y proponer”, expresó.