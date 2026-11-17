Maite Perroni prepara su regreso a la actuación

Durante un encuentro con la prensa, la exintegrante de RBD contó que este 2026 ha sido una oportunidad para retomar su carrera y participar en proyectos que la tienen especialmente emocionada.



Maite Perroni (Quién)

“Este año 2026 he tenido la oportunidad de retomar proyectos que me tienen súper ilusionada y ahorita estoy haciendo un proyecto que todavía no les puedo contar y estoy ahorita justo en grabaciones”, dijo ante los reporteros.

Aunque no reveló si se trata de una serie, película, programa o producción musical, sus declaraciones confirman que ya está de vuelta en los foros, aunque por el momento, la actriz prefiere mantener los detalles bajo reserva.