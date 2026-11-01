Jaime Camil confirma su regreso a las telenovelas después de nueve años

Jaime Camil confirma su regreso a las telenovelas

En entrevista con Televisa Espectáculos, Jaime Camil contó que llevaba nueve años intentando encontrar el momento adecuado para trabajar nuevamente con Rosy Ocampo. Aunque las repeticiones de algunas telenovelas siguen teniendo buena respuesta entre el público, considera que también es momento de renovar las historias que llegan a la pantalla.

“Claro, con Rosy Ocampo, ya anunciamos que Rosy Ocampo y yo regresamos muy felices porque llevamos nueve años queriendo buscar el tiempo para renovar el catálogo porque está bien que repitan La fea más bella, pero pues ya no, hay que renovar el catálogo, ¿no?”, expresó.



Getty Images (Tommaso Boddi/Getty Images)

El nuevo proyecto marcará la quinta colaboración de Jaime Camil con Rosy Ocampo y Benjamín Can, una relación de trabajo que el actor recibe con entusiasmo: “Así que hacemos una novela nueva. La tele abierta sigue siendo rey en América Latina. Pues nuestro quinto proyecto, imagínate, quinto proyecto con Rosy con Benjamín Can”, comentó.

Aunque todavía no puede compartir detalles de la trama ni confirmar quiénes lo acompañarán en el reparto, Camil dejó entrever que la producción reunirá a un grupo de actores que dará de qué hablar: “No te puedo decir nada del elenco, pero el elenco está… Es un home run durísimo”, adelantó.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre la historia ni sobre la fecha en que comenzarán las grabaciones. Sin embargo, el anuncio confirma que el actor volverá a uno de los formatos con los que alcanzó gran popularidad entre el público mexicano.