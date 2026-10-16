Luis Miguel podría regresar con un sonido funk junto a Paul Jackson Jr., revela el productor Gustavo Farías
Gustavo Farías, productor que trabajó con Juan Gabriel, considera que el funk encajaría con el estilo de Luis Miguel, tras viralizarse la foto del cantante mexicano con Paul Jackson Jr., a quien conoce.
La posibilidad de que Luis Miguel prepare nueva música junto al guitarrista y productor estadounidense Paul Jackson Jr. despertó nuevamente las esperanzas entre sus seguidores.
Ahora, Gustavo Farías, productor que trabajó con Juan Gabriel durante los últimos años de su carrera y quien conoce a Jackson Jr., considera que una colaboración de este tipo podría llevar al cantante a explorar nuevamente el funk, sonido con el que ya coqueteó en el pasado con canciones como "Qué nivel de mujer", "Cómo es posible que a mi lado" y, sobre todo, "Será que no me amas", un cóver de "Blame it on the boogie" de The Jacksons.
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Luis Miguel y Paul Jackson Jr., una combinación que le vendría bien a ‘El Sol’
En entrevista con Ventaneando, Farías destacó la trayectoria de Jackson Jr., con quien trabajó anteriormente, y aseguró que su experiencia musical podría dar buenos resultados junto al cantante mexicano.
“Yo conozco a Paul Jackson Junior, he trabajado con él, es el master del funk y si Luis Miguel está haciendo eso, buenísimo, porque Luis Miguel es de los artistas más funky que hay en español. Lo que haga ese cuate les va a encantar a la gente. Tiene muy buen gusto en la música”, declaró el productor.
El funk se caracteriza por sus líneas de bajo prominentes, ritmos sincopados y una base rítmica marcada.
Para Gustavo Farías, este sonido sería compatible con el estilo de Luis Miguel, aunque hasta ahora no existe información oficial sobre el género o el repertorio de su posible nuevo material, pero la foto en la que aparece con Paul Jackson Jr. en el estudio encendió la conversación sobre la posibilidad de que Luismi estuviera trabajando en nueva música.
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Luis Miguel y Juan Gabriel pudieron grabar un dueto
Farías también recordó un proyecto que pudo reunir a Luis Miguel con Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto de 2016.
Según contó, después del fallecimiento del Divo de Juárez recibió una llamada del entonces representante del intérprete de "La incondicional".
El mánager lamentó que el encuentro no se concretara y le explicó que Luis Miguel tenía interés en regresar al estudio de grabación en septiembre de ese año.
“Cuando fallece Juan Gabriel me buscó el mánager, en aquel entonces de Luis Miguel, y me dijo: ‘Qué lástima’, porque yo lo estuve buscando, para ver si ahora sí se podía haber dado el plan, que Micky tenía ganas de regresar al estudio en septiembre”, relató.
De acuerdo con el productor, Juan Gabriel tenía especial ilusión por grabar con Luis Miguel e incluso había elegido una canción para compartir con él. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó.
Farías reveló que el tema elegido era uno de los grandes éxitos del cantautor mexicano, aunque prefirió mantener el título en secreto.
“Es un tema muy, muy conocido, un super hit de Juan Gabriel que nunca se ha hecho en dueto”, señaló.
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El último disco de Luis Miguel y su regreso a los escenarios en 2027
Luis Miguel publicó su último álbum de estudio, ¡México por siempre!, el 24 de noviembre de 2017.
El disco recuperó clásicos de la música ranchera y el mariachi, con canciones como “La fiesta del mariachi” y “No me amenaces”. Desde entonces, el cantante no ha lanzado otro álbum de estudio con material inédito.
La espera por nueva música contrasta con el éxito que Luis Miguel consiguió en los escenarios. Su gira de 2023 y 2024 recorrió distintos países de América y Europa y se convirtió, de acuerdo con Billboard Boxscore, en la gira latina más taquillera de la historia hasta ese momento.
El recorrido también marcó su regreso a los grandes escenarios después de varios años sin una gira de esa magnitud. Sus conciertos reunieron a millones de espectadores y reforzaron la expectativa por una nueva etapa discográfica.
Y si bien la promesa de nueva música todavía no aparece en el horizonte, el pasado 21 de septiembre de 2026, Luis Miguel publicó en sus redes sociales una imagen con el mensaje “Luis Miguel Tour 2027”, con la que confirmó su regreso a los escenarios el próximo año.
Sin embargo, todavía no se han dado a conocer las fechas, las ciudades ni los países que formarán parte de su nueva gira.