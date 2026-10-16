Luis Miguel podría regresar con un sonido funk junto a Paul Jackson Jr., revela el productor Gustavo Farías

Luis Miguel y Paul Jackson Jr., una combinación que le vendría bien a ‘El Sol’

En entrevista con Ventaneando, Farías destacó la trayectoria de Jackson Jr., con quien trabajó anteriormente, y aseguró que su experiencia musical podría dar buenos resultados junto al cantante mexicano.

“Yo conozco a Paul Jackson Junior, he trabajado con él, es el master del funk y si Luis Miguel está haciendo eso, buenísimo, porque Luis Miguel es de los artistas más funky que hay en español. Lo que haga ese cuate les va a encantar a la gente. Tiene muy buen gusto en la música”, declaró el productor.



Luis Miguel ya ha coqueteado con el funk en su carrera (Instagam/Luis Miguel)

El funk se caracteriza por sus líneas de bajo prominentes, ritmos sincopados y una base rítmica marcada.

Para Gustavo Farías, este sonido sería compatible con el estilo de Luis Miguel, aunque hasta ahora no existe información oficial sobre el género o el repertorio de su posible nuevo material, pero la foto en la que aparece con Paul Jackson Jr. en el estudio encendió la conversación sobre la posibilidad de que Luismi estuviera trabajando en nueva música.