Luis Miguel revela nuevos detalles de su gira mundial de 2027

A través de un comunicado, ambas partes anunciaron la renovación de su alianza para el próximo tour internacional del intérprete de La incondicional.

“Luis Miguel y Fenix Entertainment anuncian su alianza para llevar adelante la gira mundial 2027, dando continuidad al exitoso tour 2023-2024, que reunió a millones de espectadores alrededor del mundo”, se informó.



Luis Miguel (Getty Images)

La confirmación de esta alianza representa uno de los primeros datos concretos sobre el proyecto con el que Luis Miguel regresará a los conciertos en 2027. Aunque todavía no se conocen las fechas de inicio ni las ciudades que visitará, ya se adelantó que el recorrido tendrá una dimensión internacional.

“Ambas partes celebran con entusiasmo este nuevo proyecto y el regreso de una alianza que hizo historia en la música latina en vivo”, señala el comunicado.

De acuerdo con la información difundida, el nuevo tour contempla presentaciones en importantes mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales: “La nueva gira recorrerá importantes mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales”.