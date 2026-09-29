Luis Miguel ya prepara su regreso a los escenarios y poco a poco comienzan a conocerse nuevos detalles de la gira mundial que realizará en 2027. El cantante confirmó que volverá a trabajar con Fenix Entertainment, la empresa con la que llevó adelante su exitoso tour de 2023 y 2024.
Luis Miguel revela nuevos detalles de su gira mundial de 2027
Luis Miguel revela nuevos detalles de su gira mundial de 2027
A través de un comunicado, ambas partes anunciaron la renovación de su alianza para el próximo tour internacional del intérprete de La incondicional.
“Luis Miguel y Fenix Entertainment anuncian su alianza para llevar adelante la gira mundial 2027, dando continuidad al exitoso tour 2023-2024, que reunió a millones de espectadores alrededor del mundo”, se informó.
La confirmación de esta alianza representa uno de los primeros datos concretos sobre el proyecto con el que Luis Miguel regresará a los conciertos en 2027. Aunque todavía no se conocen las fechas de inicio ni las ciudades que visitará, ya se adelantó que el recorrido tendrá una dimensión internacional.
“Ambas partes celebran con entusiasmo este nuevo proyecto y el regreso de una alianza que hizo historia en la música latina en vivo”, señala el comunicado.
De acuerdo con la información difundida, el nuevo tour contempla presentaciones en importantes mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales: “La nueva gira recorrerá importantes mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales”.
¿Cuándo comenzará la nueva gira mundial de Luis Miguel?
El comunicado establece que las próximas novedades serán dadas a conocer a través de los canales oficiales de Luis Miguel y Fenix Entertainment.
“Próximamente se anunciarán las fechas y ciudades. Toda la información oficial será comunicada exclusivamente a través de las redes sociales de Luis Miguel y Fenix Entertainment”.
La nueva gira dará continuidad al periodo de actividad en vivo que Luis Miguel protagonizó entre 2023 y 2024, cuando recorrió distintos países y regresó a grandes escenarios con un espectáculo que reunió a millones de espectadores.
Durante aquel tour, el cantante interpretó algunos de los temas más conocidos de su trayectoria, desde sus grandes éxitos pop y baladas hasta canciones de su etapa dedicada al bolero y la música mexicana.
En las próximas semanas se darán a conocer qué novedades tendrá el espectáculo de 2027. Hasta el momento tampoco se ha confirmado si Luis Miguel presentará una producción completamente renovada o si retomará algunos elementos del show anterior.