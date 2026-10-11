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Espectáculos

¿Luis Miguel prepara nueva música? Una foto con el productor Paul Jackson Jr. desata rumores

La imagen, publicada y eliminada minutos después, reavivó las expectativas de sus seguidores, mientras circulan versiones de que Luis Miguel prepara un álbum.
dom 11 octubre 2026 11:12 AM
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Luis Miguel y Paul Jackson Jr.
Luis Miguel y el productor Paul Jackson Jr. (Instagram)

Luis Miguel volvió a generar expectativa entre sus seguidores luego de que circulara una fotografía suya en un estudio de grabación junto al guitarrista y productor estadounidense Paul Jackson Jr. La imagen apareció en las redes sociales del músico, pero fue eliminada pocos minutos después, un detalle que avivó las especulaciones sobre un posible regreso discográfico de El Sol de México.

Aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que el cantante esté preparando un nuevo álbum. La posibilidad de que esté grabando nuevas canciones cobra relevancia porque han pasado casi nueve años desde el lanzamiento de su último disco de estudio.

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Luis Miguel habría grabado en un estudio de Los Ángeles

Las versiones sobre una nueva producción comenzaron a circular después de la publicación de la imagen. De acuerdo con la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, Luis Miguel estaría trabajando en Westlake Recording Studios, en Los Ángeles, California, donde habría coincidido con Paul Jackson Jr.

Luis Miguel y Paul Jackson Jr.
Luis Miguel junto al productor Paul Jackson Jr. (Instagram)

La supuesta sesión de grabación también ha despertado interés por coincidir con las versiones de que el cantante prepara su primer álbum en casi una década. Por ahora, ni el cantante ni su equipo han confirmado los detalles de este posible proyecto, por lo que la información se mantiene en el terreno de las especulaciones.

El tema surge además después de que se anunciara el Luis Miguel Tour 2027, con el que el intérprete recorrería distintas ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa. La expectativa de una nueva producción musical abre la posibilidad de que su próxima etapa profesional incluya canciones distintas a los éxitos que han acompañado sus presentaciones durante años.

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¿Quién es Paul Jackson Jr., el productor que estaría trabajando con Luis Miguel?

Paul Jackson Jr. es un guitarrista, compositor, arreglista y productor estadounidense con una amplia trayectoria en la industria musical. Su trabajo abarca distintos géneros y lo ha llevado a colaborar con artistas de talla internacional, entre ellos Michael Jackson, Whitney Houston y Luther Vandross.

Paul Jackson Jr.
Paul Jackson Jr. (Instagram)

Reconocido por su experiencia como músico de sesión, Jackson Jr. ha participado en grabaciones de importantes figuras de la música y ha desarrollado una carrera que combina la interpretación instrumental con la composición y los arreglos. También ha sido nominado al Grammy, reconocimiento que respalda su recorrido profesional.

Su posible colaboración con Luis Miguel ha llamado la atención precisamente por la experiencia que reúne en el estudio y por los nombres con los que ha trabajado a lo largo de su carrera. Sin embargo, mientras no haya una confirmación oficial, no se puede asegurar qué papel tendría en el supuesto nuevo disco del cantante mexicano.

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¿Cuándo fue el último álbum de Luis Miguel?

El último álbum de estudio que Luis Miguel ha publicado hasta ahora es ¡México por siempre!, lanzado en noviembre de 2017. El material reunió 14 canciones de música mexicana, interpretadas con acompañamiento de mariachi, y dio continuidad a la relación del cantante con este género.

Desde entonces, el artista no ha lanzado otro álbum de estudio, aunque mantuvo su presencia ante el público con una extensa gira internacional. Entre 2023 y 2024 realizó 194 conciertos, con un repertorio integrado por algunas de las canciones más reconocidas de sus más de cuatro décadas de trayectoria.

A pesar de la ausencia de nueva música, Luis Miguel ha demostrado que su catálogo sigue siendo uno de los principales atractivos de sus espectáculos. Por ello, la posibilidad de que vuelva al estudio ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes esperan conocer si el cantante prepara material inédito o alguna otra sorpresa musical.

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Luis Miguel

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