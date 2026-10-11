¿Luis Miguel prepara nueva música? Una foto con el productor Paul Jackson Jr. desata rumores

Luis Miguel habría grabado en un estudio de Los Ángeles

Las versiones sobre una nueva producción comenzaron a circular después de la publicación de la imagen. De acuerdo con la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, Luis Miguel estaría trabajando en Westlake Recording Studios, en Los Ángeles, California, donde habría coincidido con Paul Jackson Jr.



Luis Miguel junto al productor Paul Jackson Jr. (Instagram)

La supuesta sesión de grabación también ha despertado interés por coincidir con las versiones de que el cantante prepara su primer álbum en casi una década. Por ahora, ni el cantante ni su equipo han confirmado los detalles de este posible proyecto, por lo que la información se mantiene en el terreno de las especulaciones.

El tema surge además después de que se anunciara el Luis Miguel Tour 2027, con el que el intérprete recorrería distintas ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa. La expectativa de una nueva producción musical abre la posibilidad de que su próxima etapa profesional incluya canciones distintas a los éxitos que han acompañado sus presentaciones durante años.