¿Luis Miguel prepara nueva música? Una foto con el productor Paul Jackson Jr. desata rumores

Luis Miguel volvió a generar expectativa entre sus seguidores luego de que circulara una fotografía suya en un estudio de grabación junto al guitarrista y productor estadounidense Paul Jackson Jr. La imagen apareció en las redes sociales del músico, pero fue eliminada pocos minutos después, un detalle que avivó las especulaciones sobre un posible regreso discográfico de El Sol de México.
Aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que el cantante esté preparando un nuevo álbum. La posibilidad de que esté grabando nuevas canciones cobra relevancia porque han pasado casi nueve años desde el lanzamiento de su último disco de estudio.