Hace unos días, Ángela Aguilar celebró sus 22 años en una fiesta íntima en la playa en donde estuvo acompañada por su familia y seres cercanos. Aunque la familia Aguilar ha mantenido su vida privada alejada de las cámaras, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, compartió videos del evento y dedicó un mensaje lleno de cariño y admiración hacia su hermana.
Leonardo Aguilar comparte las primeras imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ángela
Leonardo Aguilar dedica mensaje a Ángela Aguilar por su cumpleaños
Durante la celebración privada del cumpleaños número 22 de Ángela Aguilar, fue Leonardo quien nos hizo testigos de algunos momentos de la fiesta privada.A través de sus redes sociales, el cantante compartió un video con el mar de fondo como escenario y frente a algunos invitados, mientras Leonardo dedica unas emotivas palabras.
“Nunca había hecho una publicación así, pero la voy a hacer. Ángela va a fingir que no la está escuchando. Este es mi post de felicitación para Ángela: la quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto... La voy a cuidar siempre, toda mi vida. Hay personas por las que yo siento tanto apego, tanto cariño, tanto amor, como siento con Ángela. Se merece todo, seguirá brillando, de aquí hasta que Dios se acuerde de ella. Te quiero mucho Ángela, felicidades”, escribió el cantante.
Aunque Leonardo fue el único en mostrar las primeras imágenes del evento, ni Ángela ni su esposo, Christian Nodal, han compartido fotos o videos de la celebración aún.
De acuerdo con el influencer Pablo Chagra, la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar reunió a reconocidas personalidades del medio artístico, como Marc Anthony y Grupo Frontera. Hasta el momento, son los únicos detalles que se saben sobre el festejo.
Pepe Aguilar celebra el cumpleaños 22 de su hija Ángela
Al igual que Ángela Aguilar lo hizo hace unos meses al dedicarle un emotivo mensaje a su papá, esta vez fue Pepe Aguilar quien, con motivo del cumpleaños número 22 de su hija, compartió unas palabras a través de sus redes sociales.
En su publicación, el cantante expresó su orgullo y cariño por su hija, destacando su evolución tanto personal como profesional. En pocas líneas, Pepe resumió cómo ha sido testigo del crecimiento de su hija a lo largo de los años y lo que representa para él verla convertirse en una artista consolidada.
“Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida”, señala Pepe el texto.