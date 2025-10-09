Leonardo Aguilar comparte las primeras imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ángela

Leonardo Aguilar dedica mensaje a Ángela Aguilar por su cumpleaños

Durante la celebración privada del cumpleaños número 22 de Ángela Aguilar, fue Leonardo quien nos hizo testigos de algunos momentos de la fiesta privada.A través de sus redes sociales, el cantante compartió un video con el mar de fondo como escenario y frente a algunos invitados, mientras Leonardo dedica unas emotivas palabras.

“Nunca había hecho una publicación así, pero la voy a hacer. Ángela va a fingir que no la está escuchando. Este es mi post de felicitación para Ángela: la quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto... La voy a cuidar siempre, toda mi vida. Hay personas por las que yo siento tanto apego, tanto cariño, tanto amor, como siento con Ángela. Se merece todo, seguirá brillando, de aquí hasta que Dios se acuerde de ella. Te quiero mucho Ángela, felicidades”, escribió el cantante.

Aunque Leonardo fue el único en mostrar las primeras imágenes del evento, ni Ángela ni su esposo, Christian Nodal, han compartido fotos o videos de la celebración aún.

De acuerdo con el influencer Pablo Chagra, la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar reunió a reconocidas personalidades del medio artístico, como Marc Anthony y Grupo Frontera. Hasta el momento, son los únicos detalles que se saben sobre el festejo.