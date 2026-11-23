De acuerdo con información del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, los agentes recibieron el reporte alrededor de las 12:04 de la madrugada. Al llegar al lugar, encontraron que un cobertizo de mantenimiento dentro del terreno estaba en llamas. Personal del Departamento de Bomberos acudió para extinguir el fuego.

La oficina del Sheriff informó a Page Six que el incendio fue accidental y que ninguna otra estructura resultó dañada. Por su parte, el medio PEOPLE también confirmó que el fuego se habría originado en una construcción auxiliar de la propiedad.

Aunque las primeras imágenes difundidas mostraron unidades de emergencia y humo elevándose sobre el terreno, el incendio no se extendió hacia la vegetación ni afectó la residencia principal. Hasta el momento, tampoco se ha precisado si Will Smith y Jada Pinkett Smith se encontraban en casa cuando ocurrió el incidente.

La propiedad de Will Smith que volvió a enfrentar un incendio

El inmueble se encuentra en un terreno de aproximadamente 61 hectáreas en Calabasas y es una de las propiedades más conocidas del patrimonio inmobiliario de la pareja. Will Smith y Jada Pinkett Smith compraron el terreno en 2003 y la construcción de su residencia principal concluyó en 2010.

La casa cuenta con seis habitaciones y 13 baños. En 2011, la pareja la puso a la venta por 42 millones de dólares, aunque finalmente decidió conservarla. Esa cifra es la que ha acompañado los reportes sobre el valor de la propiedad.

No es la primera vez que el complejo residencial se quema. En 2021, se registró otro incendio que comenzó en el sótano de la vivienda y que posteriormente llevó a realizar trabajos de renovación. En aquella ocasión, una fuente cercana a la familia aseguró que todos se encontraban bien, aunque un bombero recibió atención médica.

Además, en 2018, Will Smith compartió su preocupación por la cercanía del incendio Woolsey, que afectó distintas zonas del sur de California. En ese momento, el actor explicó que su casa se encontraba a unos ocho kilómetros del fuego y que su hija Willow estaba nerviosa ante la posibilidad de tener que evacuar.