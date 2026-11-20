El cumpleaños 1 de las hijas de Martha Higareda

El pasado 19 de noviembre, la protagonista de No manches Frida compartió en Instagram algunas fotografías y videos del festejo. “El primer cumpleaños de mis niñas también significa mi primer año como mamá… ¡y vaya año tan increíble!”, escribió al recordar esta etapa que comenzó en noviembre de 2025.

En las imágenes, Martha aparece junto al pastel de sus pequeñas, mientras que las niñas llevan atuendos coordinados con el de su mamá. Lewis Howes también formó parte de la celebración y, de acuerdo con el mensaje de la actriz, contribuyó a hacer de ese día una ocasión especial.



Martha Higareda revela los nombres de sus hijas

La fiesta tuvo como tema a Moana. En un video, Martha mostró a las gemelas disfrutando de sus regalos y algunos detalles de la decoración. Sin embargo, fueron las dedicatorias que Lewis les hizo llegar a través de unas tarjetas las que llamaron especialmente la atención: en ellas aparecieron los nombres de las niñas, Ariella y Aliana.