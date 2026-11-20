Martha Higareda y Lewis Howes celebraron en grande el primer cumpleaños de sus gemelas: organizaron una fiesta familiar. A propósito de esta importante fecha, la actriz dio a conocer los nombres de sus hijas, cuyas identidades han permanecido fuera del ojo público desde su nacimiento.
Martha Higareda revela, finalmente, los nombres de sus hijas
El cumpleaños 1 de las hijas de Martha Higareda
El pasado 19 de noviembre, la protagonista de No manches Frida compartió en Instagram algunas fotografías y videos del festejo. “El primer cumpleaños de mis niñas también significa mi primer año como mamá… ¡y vaya año tan increíble!”, escribió al recordar esta etapa que comenzó en noviembre de 2025.
En las imágenes, Martha aparece junto al pastel de sus pequeñas, mientras que las niñas llevan atuendos coordinados con el de su mamá. Lewis Howes también formó parte de la celebración y, de acuerdo con el mensaje de la actriz, contribuyó a hacer de ese día una ocasión especial.
Martha Higareda revela los nombres de sus hijas
La fiesta tuvo como tema a Moana. En un video, Martha mostró a las gemelas disfrutando de sus regalos y algunos detalles de la decoración. Sin embargo, fueron las dedicatorias que Lewis les hizo llegar a través de unas tarjetas las que llamaron especialmente la atención: en ellas aparecieron los nombres de las niñas, Ariella y Aliana.
“¡Feliz cumpleaños a mi dulce angelito, Aliana! Eres una bendición preciosa y traes tanto amor y luz a nuestras vidas. Con amor, papá”, decía uno de los mensajes. El otro estaba dedicado a Ariella y destacaba la energía y alegría de la pequeña.
Aunque compartió este momento con sus seguidores, la actriz mantuvo una decisión que ha acompañado desde que se convirtió en mamá: no mostrar los rostros de sus hijas en redes sociales. Así, permitió conocer un poco más de su primer cumpleaños y reveló sus nombres, pero conservó la privacidad de las niñas.