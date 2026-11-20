¿Dónde es Bahidorá 2027 y cómo llegar a Las Estacas?

A diferencia de otros festivales que se hacen en la ciudad, Bahidorá propone una experiencia de varios días en contacto con la naturaleza. Por eso, organizar el viaje con anticipación puede hacer toda la diferencia, especialmente si sales de la Ciudad de México y quieres aprovechar el fin de semana completo.

La buena noticia es que existen distintas alternativas para llegar y pasar la noche: desde el autobús oficial del festival hasta opciones de camping, glamping y habitaciones de hotel con transporte incluido.

La edición número 15 de Bahidorá tendrá como sede el Parque Natural Las Estacas, ubicado en Tlaltizapán, Morelos. El festival se llevará a cabo del viernes 12 al domingo 14 de febrero de 2027.



Para quienes viajan desde la Ciudad de México, existen dos alternativas principales: manejar hasta el recinto o comprar el transporte oficial que organiza el festival.

En autobús oficial desde CDMX

Si prefieres olvidarte del volante y del estacionamiento, el autobús oficial de Bahidorá es una de las opciones más prácticas. El servicio contempla viaje redondo entre la Ciudad de México y Las Estacas, con unidades que trasladan a los asistentes directamente al festival.

El servicio de autobuses redondos desde la Ciudad de México tendrá salidas tanto el viernes 12 como el sábado 13 de febrero.

El viernes, la recepción de pasajeros comenzará a las 12:00 horas, con primera salida a las 13:00 y última a las 16:00 horas; mientras que el sábado, la recepción será a las 9:00 horas, con salidas de las 10:00 a las 12:00 horas.



Para el regreso, habrá corridas el domingo a la 1:00, 3:30, 6:00, 14:00 y 22:00 horas, así como el lunes a la 1:00 y 10:00 horas. El boleto individual de transporte redondo tiene un costo de 990 pesos por persona e incluye los traslados de ida y vuelta al festival.

Es importante considerar que el autobús se compra por separado del acceso al festival y que necesitas contar con tu boleto de entrada para utilizar el servicio.

En coche: cómo llegar a Bahidorá desde la Ciudad de México

Si prefieres viajar en tu propio automóvil, puedes conducir hasta Las Estacas, en Tlaltizapán, Morelos. La dirección del parque es carretera Tlaltizapán-Cuautla, kilómetro 6, en la localidad de Bonifacio García.

La recomendación es revisar la ruta antes de salir y seguir los señalamientos hacia el acceso del parque. También puedes consultar la ubicación directamente en Google Maps.

Bahidorá cuenta con estacionamiento dentro de Las Estacas, a pocos pasos de las instalaciones del festival. El boleto de estacionamiento para toda la estancia de dos o tres días tiene un costo publicado de 700 pesos por automóvil. Si únicamente necesitas estacionarte un día, las tarifas anunciadas son de 500 pesos para el acceso general y 600 pesos para el preferencial.

Hay un detalle importante: el estacionamiento de estancia completa no permite sacar y volver a ingresar el automóvil durante el periodo contratado.