Will Smith y Jada Pinkett sorprenden al volver a vivir juntos tras años de separación

La noticia ha llamado la atención porque en 2023 fue la propia Jada quien reveló que ella y Will llevaban separados desde 2016, aunque nunca iniciaron un proceso de divorcio. Desde entonces, ambos insistieron en que seguían unidos, pese a llevar vidas independientes.

La revelación sobre la convivencia llega tras varios meses en los que la pareja fue vista en distintos eventos familiares. En enero asistieron juntos a la presentación de la colección de Christian Louboutin diseñada por su hijo, Jaden Smith, durante la Semana de la Moda de París, y recientemente compartieron escenario durante las celebraciones del 4 de julio en Filadelfia.

Trey Smith, Adrienne Banfield-Norris, Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Will Smith. (Getty Images )

Según People, la decisión de volver a compartir un lugar para vivir no responde a una reconciliación repentina, sino a un proceso que comenzó hace tiempo. "Están felices, se aman y siguen comprometidos el uno con el otro", aseguró una fuente cercana a la pareja.