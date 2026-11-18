La defensa del actor ganador del Oscar rechazó de manera tajante los señalamientos y aseguró que el incidente nunca ocurrió.
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¿De qué acusa Bilaal Salaam a Will Smith?
La demanda, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, describe un supuesto episodio ocurrido durante la celebración posterior al lanzamiento de la película de Disney, en la que Will Smith interpretó al Genio. Salaam sostiene que el actor tuvo un comportamiento inapropiado hacia él y que posteriormente le pidió mantener lo sucedido en secreto.
En su denuncia, Salaam relata que durante la fiesta ambos estaban grabando un video cuando, según su versión, Smith hizo comentarios sobre su apariencia física, específicamente sobre sus pezones. El antiguo colaborador asegura que el actor también hizo algunos sonidos que lo incomodaron, por lo que decidió apartarse y colocarse en una esquina del lugar.
Sin embargo, Salaam afirma que Will Smith se acercó nuevamente y presuntamente le tocó los genitales por encima de la ropa. Según el relato incluido en la demanda, el contacto habría durado alrededor de 10 segundos, hasta que el denunciante apartó al actor y expresó su rechazo.
El documento también sostiene que, después del supuesto incidente, Smith se disculpó. Más tarde, habría regresado acompañado de su esposa, Jada Pinkett Smith, y ofrecido otra disculpa. En ese momento, según la versión de Salaam, el actor comentó que había bebido alcohol y le pidió que no hablara públicamente de lo ocurrido, pues temía que afectara su imagen y su carrera.
El demandante afirma que la situación le provocó sentimientos de vergüenza, humillación y temor. Estas declaraciones forman parte de su denuncia y, hasta ahora, no han sido acreditadas ante un tribunal.
Will Smith niega las acusaciones en su contra
La respuesta del actor llegó a través de su abogado, quien negó de manera contundente la versión de Salaam en declaraciones compartidas con TMZ.
“Esta acusación es falsa. Nunca sucedió”, afirmó el representante legal de Will Smith. También acusó al antiguo colaborador de haber realizado durante años señalamientos falsos contra el actor y su familia, y aseguró que continuarán defendiéndose por la vía judicial.
Por ahora, la acusación forma parte de una demanda civil y no representa una determinación judicial sobre la responsabilidad del actor.
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La disputa legal de Bilaal Salaam con Jada Pinkett Smith
La nueva demanda se suma al conflicto que Salaam mantiene con Jada Pinkett Smith. El antiguo colaborador también emprendió acciones legales contra la actriz y reclama tres millones de dólares por presuntas amenazas e intimidación.
En ese procedimiento, Salaam sostiene que Jada Pinkett Smith intentó impedir que compartiera información relacionada con asuntos privados de la familia. La actriz, por su parte, ha rechazado los señalamientos y ha buscado que la demanda sea desestimada.
Aunque ambos procedimientos involucran a personas cercanas a Will Smith, se trata de disputas legales distintas. La nueva denuncia contra el actor tendrá que seguir su propio curso y las acusaciones deberán ser examinadas en el ámbito judicial.