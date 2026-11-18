¿De qué acusa Bilaal Salaam a Will Smith?

La demanda, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, describe un supuesto episodio ocurrido durante la celebración posterior al lanzamiento de la película de Disney, en la que Will Smith interpretó al Genio. Salaam sostiene que el actor tuvo un comportamiento inapropiado hacia él y que posteriormente le pidió mantener lo sucedido en secreto.

En su denuncia, Salaam relata que durante la fiesta ambos estaban grabando un video cuando, según su versión, Smith hizo comentarios sobre su apariencia física, específicamente sobre sus pezones. El antiguo colaborador asegura que el actor también hizo algunos sonidos que lo incomodaron, por lo que decidió apartarse y colocarse en una esquina del lugar.



Will Smith (Getty Images)

Sin embargo, Salaam afirma que Will Smith se acercó nuevamente y presuntamente le tocó los genitales por encima de la ropa. Según el relato incluido en la demanda, el contacto habría durado alrededor de 10 segundos, hasta que el denunciante apartó al actor y expresó su rechazo.

El documento también sostiene que, después del supuesto incidente, Smith se disculpó. Más tarde, habría regresado acompañado de su esposa, Jada Pinkett Smith, y ofrecido otra disculpa. En ese momento, según la versión de Salaam, el actor comentó que había bebido alcohol y le pidió que no hablara públicamente de lo ocurrido, pues temía que afectara su imagen y su carrera.

El demandante afirma que la situación le provocó sentimientos de vergüenza, humillación y temor. Estas declaraciones forman parte de su denuncia y, hasta ahora, no han sido acreditadas ante un tribunal.

Will Smith niega las acusaciones en su contra

La respuesta del actor llegó a través de su abogado, quien negó de manera contundente la versión de Salaam en declaraciones compartidas con TMZ.

“Esta acusación es falsa. Nunca sucedió”, afirmó el representante legal de Will Smith. También acusó al antiguo colaborador de haber realizado durante años señalamientos falsos contra el actor y su familia, y aseguró que continuarán defendiéndose por la vía judicial.

Por ahora, la acusación forma parte de una demanda civil y no representa una determinación judicial sobre la responsabilidad del actor.

