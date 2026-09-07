Ricky Martin vive un momento importante en su carrera con su participación en la Mostra de Venecia, donde presentó Hombre al Agua, película dirigida y protagonizada por Gael García. La cinta tuvo este domingo su estreno fuera de competencia en el prestigioso festival italiano.
Gael García lleva a Ricky Martin por primera vez a la Mostra de Venecia y así reaccionó el cantante
Ricky Martin agradece a Gael García por confiar en él para Hombre al Agua
Para Ricky Martin llegar al Festival Internacional de Cine de Venecia con una película representa una experiencia que adquiere un significado especial después de más de cuatro décadas frente a las cámaras y los escenarios. Además de formar parte del elenco, el cantante participa como productor del proyecto.
“Yo he estado frente a las cámaras desde que tengo 12 años, pero a mis 54 años decir que es la primera vez que estoy trabajando, siendo parte de un elenco de una película en el Festival de Venecia, es muy importante”, expresó el intérprete de Livin' la Vida Loca durante la conferencia de presenta de la película.
El artista también destacó que este paso representa una experiencia que podrá compartir con sus hijos y agradeció a Gael García por haberlo tomado en cuenta para la película. "Para mí, para mis hijos y para un legado", agregó, "porque siempre estaré agradecido por este macho (García Bernal) que me ha traído a este tsunami".
En Hombre al Agua, la participación de Ricky es breve, aunque también se involucró como productor. En la cinta interpreta a un actor que forma parte de una película que está filmando la esposa de Camilo, un socorrista cubano interpretado por Gael.
"Mi parte fue muy corta, pero me sigue dando. Ya vi la película una vez y me sigue dando. Es una película inteligente, con un ojo hermoso. El escenario fue espectacular... Yo tenía que ser parte de esto", agregó.
Aunque Ricky Martin ha trabajado anteriormente en series y películas y recientemente apareció en la producción estadounidense Palm Royale, reconoció que llevaba tiempo sin participar en una producción en español, por lo que el proyecto fue una oportunidad para regresar a sua raíces.
Ricky Martin acepta la invitación de Gael García
La oportunidad de trabajar con Gael García fue suficiente para que Ricky Martin aceptara el proyecto. El cantante habló de la admiración que siente por el mexicano y de la confianza que tuvo en su propuesta desde el primer momento.
“Cuando te llama él, tú estás. No piensas dos veces, tú estás. Dime a qué hora y cuándo yo llego”, recordó Ricky Martin sobre la invitación.
El artista también calificó como brillante el trabajo del mexicano, quien regresa a la dirección después de haber realizado Déficit y Chicuarotes.
Desde su faceta como productor, Ricky explicó que uno de sus principales intereses fue contribuir a que Hombre al Agua pudiera llegar a un mayor público. Para él, formar parte de la película significa mucho más que sumar un crédito a su trayectoria, sino más bien participar en un proyecto en español y presentarlo en uno de los festivales de cine más importantes del mundo.
Finalmente aseguró que su paso por Venecia marca un nuevo momento en una carrera que comenzó cuando era apenas un niño y que, a sus 54 años, continúa sumando nuevas experiencias frente y detrás de las cámaras.