Gael García lleva a Ricky Martin por primera vez a la Mostra de Venecia y así reaccionó el cantante

Ricky Martin agradece a Gael García por confiar en él para Hombre al Agua

Para Ricky Martin llegar al Festival Internacional de Cine de Venecia con una película representa una experiencia que adquiere un significado especial después de más de cuatro décadas frente a las cámaras y los escenarios. Además de formar parte del elenco, el cantante participa como productor del proyecto.

“Yo he estado frente a las cámaras desde que tengo 12 años, pero a mis 54 años decir que es la primera vez que estoy trabajando, siendo parte de un elenco de una película en el Festival de Venecia, es muy importante”, expresó el intérprete de Livin' la Vida Loca durante la conferencia de presenta de la película.



Gael García Bernal y Ricky Martin (Andreas Rentz/Getty Images for Peugeot)

El artista también destacó que este paso representa una experiencia que podrá compartir con sus hijos y agradeció a Gael García por haberlo tomado en cuenta para la película. "Para mí, para mis hijos y para un legado", agregó, "porque siempre estaré agradecido por este macho (García Bernal) que me ha traído a este tsunami".

En Hombre al Agua, la participación de Ricky es breve, aunque también se involucró como productor. En la cinta interpreta a un actor que forma parte de una película que está filmando la esposa de Camilo, un socorrista cubano interpretado por Gael.

"Mi parte fue muy corta, pero me sigue dando. Ya vi la película una vez y me sigue dando. Es una película inteligente, con un ojo hermoso. El escenario fue espectacular... Yo tenía que ser parte de esto", agregó.

Aunque Ricky Martin ha trabajado anteriormente en series y películas y recientemente apareció en la producción estadounidense Palm Royale, reconoció que llevaba tiempo sin participar en una producción en español, por lo que el proyecto fue una oportunidad para regresar a sua raíces.