Miley Cyrus y Maxx se casan en una boda íntima en Palm Springs

Los tatuajes llegan después de que Miley Cyrus y Maxx Morando celebraran su boda el sábado en Palm Springs, California. La ceremonia reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.

Entre los invitados estuvieron los papás de la cantante, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, quienes asistieron acompañados de sus respectivas parejas. Billy llegó con su prometida, Elizabeth Hurley, mientras que Tish estuvo junto a su esposo, el actor Dominic Purcell. También estuvieron presentes Noah Cyrus, hermana de Miley, y Damian Hurley, hijo de Elizabeth.

La celebración tuvo un significado especial por la presencia de ambos padres, luego de los años de distanciamiento familiar que siguieron al divorcio de Billy Ray y Tish en 2022, después de 28 años de matrimonio. Juntos tienen cinco hijos: Miley, Noah, Braison, Brandi y Trace.

"Lo más especial fue ver a toda la familia de Miley reunida para celebrarla", aseguró una fuente a la revista People. “Querían que se sintiera querida y que tuviera un día de boda mágico”, agregó.

De acuerdo con fotografías obtenidas por medios estadounidenses, Miley no pudo contener las lágrimas de felicidad durante el intercambio de votos. Para la ocasión eligió un vestido blanco de manga larga de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, mientras que llevó flores blancas en el pelo.

“Durante la ceremonia, no paró de sonreír entre lágrimas. Intentaba contenerse, pero estaba muy feliz de casarse con Maxx”, aseguró el informante. “Fue una ceremonia preciosa. Miley estaba emocionada y un poco nerviosa antes”.