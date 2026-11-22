Miley Cyrus comparte las primeras fotos de su boda con Maxx Morando

La artista, de 33 años, publicó una serie de imágenes en las que aparece junto al músico, de 28. En una de ellas, Maxx le da un beso en la mejilla mientras posan frente a un fondo en el que también aparece un perro. Otra fotografía los muestra juntos, mientras que una tercera captura un momento más espontáneo de la pareja sentada en una silla.

La imagen que más llamó la atención fue la última: Miley y Maxx aparecen besándose apasionadamente durante el día de su boda. “M + M 21.11.26”, escribió la ganadora del Grammy junto a las fotografías, en referencia a sus iniciales y a la fecha en que se casaron.



Miley Cyrus y Maxx Morando (Instagram)

Así fue la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando

La ceremonia se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California, en un ambiente íntimo. Los novios intercambiaron sus votos junto a una piscina y bajo un arco decorado con flores blancas.

Para la ocasión, Miley Cyrus eligió un vestido de seda de manga larga de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, que acompañó con zapatos de tacón de seda. Maxx también vistió de la firma francesa: llevó una chaqueta de esmoquin de un solo botón y pantalones a juego.

Entre los invitados estuvieron los papás de la cantante, Tish y Billy Ray Cyrus, así como su hermana Noah. También asistieron Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray, y su hijo Damian Hurley.



Miley Cyrus y Maxx Morando (Instagram)

Una fuente cercana a la pareja contó a People que Miley vivió la ceremonia con mucha emoción y algunos nervios antes de llegar al altar: “Fue una ceremonia preciosa. Miley estaba emocionada y un poco nerviosa antes”, compartió la fuente.

Durante el enlace, la cantante no pudo ocultar su felicidad. “Durante la ceremonia, no paró de sonreír entre lágrimas. Intentaba contenerse, pero estaba muy feliz de casarse con Maxx”, añadió.

La misma fuente destacó que uno de los momentos más especiales fue ver reunida a la familia de Miley para acompañarla en ese día: "Lo más especial fue ver a toda la familia de Miley reunida para celebrarla", aseguro. “Querían que se sintiera querida y que tuviera un día de boda mágico”, agregó.