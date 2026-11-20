Vadhir Derbez rompe el silencio y denuncia un juicio público en su contra

"Todo esto lo han utilizado para hacer un circo mediático en el que de manera irresponsable, tanto medios de comunicación, periodistas de espectáculos e influencers han difundido señalamientos, me han acusado y se ha dado un veredicto público como si ya existiera una sentencia, afectando mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia", comenzó su mensaje.

“Mi presunción de inocencia ha quedado sepultada entre titulares, rumores y juicios anticipados”, expresó el hijo de Eugenio Derbez, quien explicó que había preferido no hablar públicamente por recomendación de sus abogados, pues hacerlo podría afectar el proceso legal.

En su mensaje, Vadhir también negó estar escondiéndose y aseguró que algunas de las búsquedas para localizarlo se realizaron en un país donde no vive y en domicilios en los que tampoco reside.

“Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí”, aclaró.



Vadhir Derbez insiste en que fue víctima de un intento de extorsión

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el presunto intento de extorsión que, asegura, denunció desde abril pasado. El actor retomó el señalamiento donde señaló que lo intentaron extorsionar y sostuvo que, al negarse a entregar el dinero, comenzó una serie de acciones para perjudicarlo.

Según su versión, alguien dentro de la Fiscalía habría intentado vender la carpeta de investigación a algunos programas de televisión. También cuestionó que posteriormente se señalara a su abogado de estar involucrado en la supuesta compra de ese expediente.

"Anteriormente denuncié en una entrevista que, al yo no ceder a esta extorsión, alguien dentro de la fiscalía intentó vender la carpeta de investigación a algunos programas de televisión", aseguró.

Vadhir defendió el actuar de su representante legal y aseguró que tiene derecho a obtener la carpeta mediante los mecanismos procesales correspondientes, sin necesidad de pagar por ella.

Cuando los cacharon, claramente quisieron voltear la versión diciendo que mi abogado es el que estaba coludido y que compró esa carpeta cuando él tiene todo el derecho procesal de conseguirla sin pagar. No tiene sentido", sentenció.

El actor también hizo referencia a presuntas irregularidades relacionadas con personas que, según sus señalamientos, estarían vinculadas con redes de trata de personas y venta de drogas. Afirmó que existen antecedentes de este tipo de prácticas y cuestionó que la conversación pública se concentre en las acusaciones en su contra y no en la presunta extorsión que denuncia.

"Tengo todo el derecho de aportar evidencias, los videos y las incongruencias que se han encontrado y que incluso algunos medios de comunicación que sí investigaron ya han hecho públicos, como por ejemplo que gente que trabaja con este modelo está vinculada con la trata de personas, venta de drogas", dijo.