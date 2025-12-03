Miley Cyrus confiesa por qué guardó en secreto su compromiso con Maxx Morando

Miley Cyrus habla por primera vez sobre su compromiso con Maxx Morando

Durante el estreno de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles, Miley Cyrus habló por primera vez sobre su compromiso en una entrevista con la revista People. La cantante reveló qué es lo que más la ha sorprendido al dar este siguiente paso en su relación con el baterista de la banda Liily, Maxx Morando.

Miley Cyrus y Maxx Morando (Getty Images)

"El detalle que puedo compartir es que, para nosotros, mantener nuestra privacidad y mantenerla pequeña es algo que me ha sorprendido, y que realmente he podido tener más opciones", dice.

Miley Cyrus y Maxx Morando (Instagram)

"Creo que también se debe a que soy mayor y soy más protectora de lo que estoy abierta a compartir", agregó.

La cantante intentó conectar su relación con los temas explorados en la película de Disney: "(La película) trata sobre el amor, la resiliencia familiar y una especie de reconexión, y esa idea de ser más fuertes juntos", explicó, "así que pensé que era perfectamente temática y se alineaba con el momento en el que estoy ahora en mi vida".