Miley Cyrus confiesa por qué guardó en secreto su compromiso con Maxx Morando

Poco después de darse a conocer el compromiso de Miley Cyrus con el músico Maxx Morando, la cantante habló por primera vez sobre este nuevo paso en su vida durante el estreno de la película Avatar: Fire and Ash, cuya banda sonora incluye su tema “Dream as One”.
La cantante, de 33 años, y el músico, de 27, quienes se comprometieron tras cuatro años de relación, posaron frente a las cámaras, y la intérprete de “Flower” no dudó en lucir el llamativo anillo de oro con diamante que mostró en cada fotografía.
Durante el estreno de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles, Miley Cyrushabló por primera vez sobre su compromiso en una entrevista con la revista People. La cantante reveló qué es lo que más la ha sorprendido al dar este siguiente paso en su relación con el baterista de la banda Liily, Maxx Morando.
"El detalle que puedo compartir es que, para nosotros, mantener nuestra privacidad y mantenerla pequeña es algo que me ha sorprendido, y que realmente he podido tener más opciones", dice.
"Creo que también se debe a que soy mayor y soy más protectora de lo que estoy abierta a compartir", agregó.
La cantante intentó conectar su relación con los temas explorados en la película de Disney: "(La película) trata sobre el amor, la resiliencia familiar y una especie de reconexión, y esa idea de ser más fuertes juntos", explicó, "así que pensé que era perfectamente temática y se alineaba con el momento en el que estoy ahora en mi vida".
El romance de Miley Cyrus y Maxx Morando
Miley Cyrus y Maxx Morandofueron relacionados por primera vez en diciembre de 2021, cuando fueron fotografiados muy cariñosos tras bambalinas durante el especial navideño de NBC, Miley's New Year's Eve Party, en Miami. Meses después, en abril de 2022, hicieron pública su relación al ser vistos besándose en West Hollywood.
Más tarde, en una portada para la edición de julio de 2023 de la edición británica de la revista Vogue, la cantante reveló que ella y Morando se conocieron en una cita a ciegas. “Bueno, fue a ciegas para mí, no tanto para él”, aclaró. “Pensé: ‘Lo peor que podría pasar es que me vaya’”.
En septiembre, Cyrus habló con The Cut sobre su relación con su ahora prometido y comentó: “Estoy con una persona que significa mucho para mí, que me trata muy bien y me respeta”. La cantante no dudó en elogiar a Morando y añadió: “Mi hombre es muy sexy”.
Sobre lo que hace que esta relación funcione, Cyrus bromeó con que quizá la astrología tenga algo que ver: “Es escorpión y su abuelo también, eso es lo que hace a Maxx tan genial, porque puede picar. Los escorpiones son muy geniales, se creen angelitos, hasta que la cosa cambia", explicó en un episodio del podcast Sorry We're Cyrus en junio.
Miley Cyrus estuvo casada con Liam Hemsworth y ha tenido otras relaciones que se han hecho públicas con Cody Simpson y Patrick Schwarzenegger.