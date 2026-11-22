Miley Cyrus y Maxx Morando se casan en Palm Springs

Entre los invitados estuvieron los papás de Miley Cyrus , Tish y Billy Ray Cyrus, así como su hermana Noah. También asistieron Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray, y su hijo Damien Hurley. Las primeras imágenes de la boda muestran a los novios frente a una piscina, bajo un arco decorado con flores blancas. Una celebración que mantuvo el estilo íntimo que ambos han procurado darle a su relación.

Los festejos comenzaron un día antes del enlace. El viernes 20 de noviembre, Miley y Maxx organizaron una cena de ensayo con sus seres queridos, de la que se conocieron algunos detalles gracias a Lily-Rose Purcell, hermanastra de la cantante.



Miley Cyrus y Maxx Morando (Instagram)

A través de sus historias de Instagram, compartió fotografías de la reunión y mostró parte del menú, que llevaba impresas las iniciales "M+M", en referencia a los nombres de los novios.

La boda llega casi un año después de que se hiciera público el compromiso de la pareja. El 2 de diciembre de 2025, una fuente confirmó a People que Miley y Maxx se casarían, un día después de que la cantante apareciera con un anillo de diamantes durante la premiere mundial de Avatar: Fuego y Ceniza, en Los Ángeles.

Aunque ambos mantuvieron en privado la fecha exacta de la propuesta, Morando contó meses después que le pidió matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, en 2025. El baterista reconoció que mantener la sorpresa no fue sencillo porque ya habían hablado de casarse y Miley sospechaba que algo podía ocurrir. Por eso, decidió esperar hasta el último momento para hacerle la pregunta.