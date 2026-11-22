Miley Cyrus y Maxx Morando ya son marido y mujer. Después de mantener su relación lejos de los reflectores y proteger los detalles de su compromiso, la cantante y el baterista celebraron su boda el sábado en Palm Springs, California. La noticia fue confirmada por varias fuentes a la revista People, luego de que Entertainment Tonight diera a conocer el enlace. La ceremonia reunió a familiares y personas cercanas a la pareja, que eligió una celebración discreta para comenzar esta nueva etapa.
Miley Cyrus y Maxx Morando se casan: así fue la boda de la cantante en Palm Springs
Miley Cyrus y Maxx Morando se casan en Palm Springs
Entre los invitados estuvieron los papás de Miley Cyrus , Tish y Billy Ray Cyrus, así como su hermana Noah. También asistieron Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray, y su hijo Damien Hurley. Las primeras imágenes de la boda muestran a los novios frente a una piscina, bajo un arco decorado con flores blancas. Una celebración que mantuvo el estilo íntimo que ambos han procurado darle a su relación.
Los festejos comenzaron un día antes del enlace. El viernes 20 de noviembre, Miley y Maxx organizaron una cena de ensayo con sus seres queridos, de la que se conocieron algunos detalles gracias a Lily-Rose Purcell, hermanastra de la cantante.
A través de sus historias de Instagram, compartió fotografías de la reunión y mostró parte del menú, que llevaba impresas las iniciales "M+M", en referencia a los nombres de los novios.
La boda llega casi un año después de que se hiciera público el compromiso de la pareja. El 2 de diciembre de 2025, una fuente confirmó a People que Miley y Maxx se casarían, un día después de que la cantante apareciera con un anillo de diamantes durante la premiere mundial de Avatar: Fuego y Ceniza, en Los Ángeles.
Aunque ambos mantuvieron en privado la fecha exacta de la propuesta, Morando contó meses después que le pidió matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, en 2025. El baterista reconoció que mantener la sorpresa no fue sencillo porque ya habían hablado de casarse y Miley sospechaba que algo podía ocurrir. Por eso, decidió esperar hasta el último momento para hacerle la pregunta.
Así comenzó la historia de amor de Miley Cyrus y Maxx Morando
Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron a ser relacionados sentimentalmente en noviembre de 2021, cuando fueron fotografiados juntos durante el desfile de moda Love Parade de Gucci, en Los Ángeles.
Un mes después volvieron a llamar la atención al aparecer muy cercanos detrás del escenario del especial de Año Nuevo de la cantante para NBC, Miley's New Year's Eve Party, celebrado en Miami.
En mayo de 2023, Miley contó a British Vogue que se habían conocido gracias a una cita a ciegas: “Nos organizaron una cita a ciegas”, explicó. Después aclaró: “Bueno, fue a ciegas para mí, no tanto para él. Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”.
En abril de 2022, ambos parecieron confirmar su romance cuando fueron fotografiados besándose en West Hollywood.
Este matrimonio representa una nueva etapa sentimental para Miley, quien anteriormente estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2018, pero anunció su separación en agosto de 2019. Su divorcio quedó formalizado en enero de 2020. Ahora, la cantante inicia una nueva historia junto a Morando, con quien construyó una relación que durante años prefirió mantener lejos de la atención pública.