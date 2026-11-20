Vadhir Derbez enfrenta dos denuncias distintas por presunta violación. La primera investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y se relaciona con una acusación presentada por una modelo estadounidense de 19 años por hechos que habrían ocurrido durante la grabación de un videoclip en Coyoacán. La segunda es una nueva denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con una presunta agresión sexual contra una adolescente de 15 años durante un viaje en crucero.
Vadhir Derbez enfrenta nueva denuncia por presunta violación; él acusa intento de extorsión: 'Es un circo'
En medio de la información sobre ambos procedimientos, el hijo de Eugenio Derbez decidió hablar públicamente. En entrevista exclusiva con Ciro Gómez Leyva, para el noticiario Por la Mañana, de Grupo Fórmula, el actor rechazó las acusaciones, aseguró que ha presentado pruebas para demostrar que los hechos no ocurrieron y denunció que presuntamente intentaron extorsionarlo con 350 mil dólares.
“Mi posición es que llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió. He querido llevar esto ante la ley como debe de ser en juzgados, lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras, hasta ha salido esto en medios y se ha vuelto todo un circo”, declaró.
Vadhir también dijo estar harto de la especulación alrededor del caso y sostuvo que detrás de la difusión de información sobre la carpeta de investigación habría un intento de obtener dinero.
“Me estaban pidiendo 350 mil dólares para no salir con la carpeta, cosas que fabricaron. Al yo no dar el dinero, empezaron a hacer cosas chuecas, vendieron la carpeta a medios para tratar de sacar dinero”, aseguró.
"Se me ha presionado de muchas maneras y se ha vuelto todo un circo", añadió.
“Al yo no dar, es otro punto de los que quería hablar. Al yo no dar este dinero empezaron a hacer cosas chuecas dentro de la fiscalía. Alguien empezó a vender la carpeta a medios de comunicación para tratar de sacar dinero por su parte. Y pues eso me obligó a tener que salir a dar mi declaración. Y esto fue alrededor de abril”.
¿De qué acusan a Vadhir Derbez en la primera denuncia?
La primera denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada en abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por una presunta agresión sexual durante el último día de grabación de un videoclip en la Casa Volopapilio, ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.
De acuerdo con la versión de la denunciante, el actor la habría llevado a un camerino, donde presuntamente tuvo contacto físico con ella sin su consentimiento. La joven acudió ante las autoridades y recibió medidas de protección.
La Fiscalía capitalina informó posteriormente que había reunido datos de prueba para llevar el caso ante un juez y obtuvo una orden de aprehensión contra el hijo de Eugenio Derbez por el delito de violación.
Ante este escenario, el actor promovió un juicio de amparo. El asunto llegó al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, que le concedió la protección de la justicia para efectos de que el Ministerio Público emitiera una nueva resolución en la que fundamentara la necesidad de cautela para solicitar la orden de captura.
La Fiscalía impugnó esta resolución y el recurso quedó pendiente de revisión ante un Tribunal Colegiado. Por ello, el amparo todavía no tiene una resolución definitiva y, de acuerdo con la información publicada por EL UNIVERSAL, la orden de aprehensión no puede considerarse definitivamente cancelada.
La dependencia capitalina también informó que había realizado siete intentos de notificación en seis domicilios distintos para que el actor compareciera ante las autoridades, sin conseguir localizarlo personalmente.
¿Qué dijeron los abogados de Vadhir Derbez?
Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, abogados del actor, ya habían hablado sobre su situación jurídica en una entrevista con el programa De Primera Mano. En esa conversación rechazaron que Vadhir estuviera prófugo y explicaron que su defensa considera que el amparo obtenido cuestiona la legalidad de la orden de aprehensión.
“No hay ningún acto irregular porque no estamos hablando de que nos hayan dado una suspensión indefinida donde el señor Vadhir no se tenga que presentar”, explicó González Casanova.
Uno de los puntos más importantes de aquella entrevista fue que los abogados aclararon que, hasta ese momento, solamente tenían conocimiento de la investigación de la Ciudad de México. Al ser cuestionado sobre una segunda acusación, el litigante respondió: “Pues yo nada más conozco una, o sea, no tenemos conocimiento de una segunda acusación. Ni de una segunda nada, ni siquiera de una segunda investigación”.
Esta declaración fue hecha antes de que se oficialiazara la segunda denuncia ante la FGR, que corresponde a un expediente distinto y fue dada a conocer esta semana.
La segunda denuncia contra Vadhir Derbez ante la FGR
El 19 de noviembre, EL UNIVERSAL dio a conocer que Vadhir Derbez enfrenta una segunda denuncia penal por presunta violación contra una menor de edad, presentada ante la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la información publicada, la acusación fue turnada a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia que deberá analizarla e integrar la investigación correspondiente.
Este segundo señalamiento estaría relacionado con una adolescente de 15 años que denunció una presunta agresión sexual durante un viaje a bordo del crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean, cuando la embarcación navegaba en aguas internacionales.
Según los reportes sobre la denuncia, la joven también habría señalado que, después de los hechos, el actor la amenazó para que no contara lo sucedido y le habría advertido que, debido a su fama, nadie le creería.
La representación legal de esta denunciante corresponde al despacho Vega Mac Gregor Arellano, que previamente había anunciado que buscaría la intervención de la FGR para dar seguimiento al caso.