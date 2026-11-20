En medio de la información sobre ambos procedimientos, el hijo de Eugenio Derbez decidió hablar públicamente. En entrevista exclusiva con Ciro Gómez Leyva, para el noticiario Por la Mañana, de Grupo Fórmula, el actor rechazó las acusaciones, aseguró que ha presentado pruebas para demostrar que los hechos no ocurrieron y denunció que presuntamente intentaron extorsionarlo con 350 mil dólares.

“Mi posición es que llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió. He querido llevar esto ante la ley como debe de ser en juzgados, lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras, hasta ha salido esto en medios y se ha vuelto todo un circo”, declaró.

Vadhir también dijo estar harto de la especulación alrededor del caso y sostuvo que detrás de la difusión de información sobre la carpeta de investigación habría un intento de obtener dinero.

“Me estaban pidiendo 350 mil dólares para no salir con la carpeta, cosas que fabricaron. Al yo no dar el dinero, empezaron a hacer cosas chuecas, vendieron la carpeta a medios para tratar de sacar dinero”, aseguró.

"Se me ha presionado de muchas maneras y se ha vuelto todo un circo", añadió.

“Al yo no dar, es otro punto de los que quería hablar. Al yo no dar este dinero empezaron a hacer cosas chuecas dentro de la fiscalía. Alguien empezó a vender la carpeta a medios de comunicación para tratar de sacar dinero por su parte. Y pues eso me obligó a tener que salir a dar mi declaración. Y esto fue alrededor de abril”.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez en la primera denuncia?

La primera denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada en abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por una presunta agresión sexual durante el último día de grabación de un videoclip en la Casa Volopapilio, ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la versión de la denunciante, el actor la habría llevado a un camerino, donde presuntamente tuvo contacto físico con ella sin su consentimiento. La joven acudió ante las autoridades y recibió medidas de protección.

La Fiscalía capitalina informó posteriormente que había reunido datos de prueba para llevar el caso ante un juez y obtuvo una orden de aprehensión contra el hijo de Eugenio Derbez por el delito de violación.

Ante este escenario, el actor promovió un juicio de amparo. El asunto llegó al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, que le concedió la protección de la justicia para efectos de que el Ministerio Público emitiera una nueva resolución en la que fundamentara la necesidad de cautela para solicitar la orden de captura.

La Fiscalía impugnó esta resolución y el recurso quedó pendiente de revisión ante un Tribunal Colegiado. Por ello, el amparo todavía no tiene una resolución definitiva y, de acuerdo con la información publicada por EL UNIVERSAL, la orden de aprehensión no puede considerarse definitivamente cancelada.

La dependencia capitalina también informó que había realizado siete intentos de notificación en seis domicilios distintos para que el actor compareciera ante las autoridades, sin conseguir localizarlo personalmente.

¿Qué dijeron los abogados de Vadhir Derbez?

Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, abogados del actor, ya habían hablado sobre su situación jurídica en una entrevista con el programa De Primera Mano. En esa conversación rechazaron que Vadhir estuviera prófugo y explicaron que su defensa considera que el amparo obtenido cuestiona la legalidad de la orden de aprehensión.

“No hay ningún acto irregular porque no estamos hablando de que nos hayan dado una suspensión indefinida donde el señor Vadhir no se tenga que presentar”, explicó González Casanova.

Uno de los puntos más importantes de aquella entrevista fue que los abogados aclararon que, hasta ese momento, solamente tenían conocimiento de la investigación de la Ciudad de México. Al ser cuestionado sobre una segunda acusación, el litigante respondió: “Pues yo nada más conozco una, o sea, no tenemos conocimiento de una segunda acusación. Ni de una segunda nada, ni siquiera de una segunda investigación”.

Esta declaración fue hecha antes de que se oficialiazara la segunda denuncia ante la FGR, que corresponde a un expediente distinto y fue dada a conocer esta semana.