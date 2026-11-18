Christian Nodal busca impedir que su papá registre otra vez su nombre

La solicitud que busca frenar fue presentada por su papá el pasado 30 de septiembre y está identificada con el expediente 3714831. En esta ocasión, contempla la clase 16, que incluye productos impresos, fotografías y artículos de papelería.

De acuerdo con El Universal, a través de su abogado, Ian Sergio Ibarra Hernández, el cantante presentó un escrito con argumentos y documentos para respaldar su oposición. Entre ellos, sostiene que su padre no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrar y que tampoco cuenta con su consentimiento expreso para hacerlo.

Es importante señalar que esta actualización se trata de una oposición dentro de un procedimiento administrativo: el IMPI todavía debe analizar los argumentos de ambas partes y emitir una resolución. Por lo tanto, el nuevo registro no ha sido concedido ni rechazado de manera definitiva.



Christian Nodal (Getty Images)





Christian Nodal quiere recuperar los derechos de su nombre

La controversia tiene antecedentes que se remontan a varios años atrás. Jesús Jaime González Terrazas cuenta con registros relacionados con el nombre artístico de su hijo, algunos de ellos solicitados cuando Christian todavía era menor de edad y comenzaba a desarrollar su carrera musical.

Actualmente, su papá aparece como titular de tres marcas relacionadas con el entretenimiento: "CN CHRISTIAN NODAL", "NODAL" y "CHRISTIAN NODAL PAL CORA". Además, ambos comparten registros vinculados con bebidas y servicios de restaurantes y bares.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en 2024, cuando el IMPI hizo observaciones a la solicitud de registro de "CHRISTIAN NODAL PAL CORA". La autoridad señaló que el nombre del cantante había adquirido reconocimiento y que podía generar confusión entre los consumidores, además de advertir que no se había acreditado la autorización correspondiente.

Aunque el registro terminó siendo concedido, el equipo legal de Christian pretende que esos antecedentes sean considerados en el nuevo procedimiento.

En su oposición más reciente, la defensa también solicita que el IMPI reconozca la notoriedad de la marca "CHRISTIAN NODAL", con el argumento de que el nombre ha alcanzado suficiente reconocimiento público después de una década de trayectoria.

Para respaldarlo, presentó documentación sobre su carrera, presencia en plataformas musicales y cifras de sus redes sociales.