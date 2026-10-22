Miley Cyrus cumple inesperado deseo de una fan con cáncer

Miley Cyrus cumple el deseo de una fan con cáncer de mama y le rapa la cabeza

Todo comenzó cuando Cash Jacobs publicó un video en TikTok en el que explicó su diagnóstico y pidió ayuda para llegar hasta la cantante.

“Tengo cáncer de mama en etapa 3 y quiero que Miley Cyrus me rape la cabeza”, dijo en la grabación, en la que también pidió a sus seguidores que etiquetaran a la cantante y a su equipo. Su intención era cumplir ese deseo antes de iniciar la quimioterapia, justo en el mes de concientización sobre el cáncer de mama.



Miley Cyrus le rapa la cabeza a una fan con cáncer (Instagram)

La petición llegó hasta el equipo de Miley Cyrus , que se puso en contacto con Jacobs y organizó el encuentro. Aunque no consiguió verla durante la primera noche, la respuesta llegó poco antes del segundo concierto de la cantante en el Hollywood Bowl.

El equipo de la artista contactó a Jacobs, le solicitó información sobre su ubicación y sus datos, y le consiguió boletos para ir al concierto. Al terminar el show, la fan pudo reunirse con la cantante detrás del escenario para cumplir su sueño. El momento quedó grabado en video y se difundió en redes sociales.