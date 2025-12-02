Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometen tras 4 años de relación

Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron tras cuatro años de relación. Los rumores comenzaron cuando la pareja apareció en la alfombra roja del estreno mundial de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles.
La cantante, de 33 años, y el músico, de 27, posaron juntos ante las cámaras, y Cyrus se aseguró de mostrar el impresionante anillo de oro con un diamante que presumió en cada fotografía.
Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometen
Miley Cyrus y su novio, Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde 2021, se abrazaron y posaron juntos para los fotógrafos antes de la proyección de la película. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron las nuevas joyas que la actriz de Hannah Montana lució orgullosamente en el dedo índice de su mano izquierda.
Para la ocasión, la cantante deslumbró con un vestido negro sin tirantes, cubierto de lentejuelas, con corpiño, falda con volantes y una elegante cola. Morando, por su parte, optó por un clásico traje negro acompañado de una camisa blanca de cuello.
La agencia Francesca Consulting confirmó que la diseñadora de joyas Jacquie Aiche creó el anillo a medida. También reveló que la pieza cuenta con una piedra de talla cojín montada sobre una banda “gruesa” de oro amarillo de 14 quilates.
Cyrus también presumió su anillo mientras celebraba su cumpleaños el fin de semana pasado. La cantante dejó ver la joya al poner las manos sobre su rostro mientras admiraba su pastel. En la publicación de Instagram, que incluía dos fotos, escribió: “Mis 33 años ya brillan gracias a la calidez de sus dulces deseos de cumpleaños. Lo único que quiero este año son más risas con la gente que me hace sonreír. Los quiero a todos”.
Además, en una publicación del productor Dan Morando, papá de Maxx, compartió imágenes de la pareja donde el anillo de compromiso se ve con toda claridad, acompañadas del mensaje: “Felicidades”.
Miley revela cómo comenzó su romance con Maxx Morando
Miley Cyruscontó a British Vogue en mayo de 2023 que comenzó a salir con el músico, quien actualmente es baterista de la banda Liily, “un par de veranos” antes: “Nos pusieron en una cita a ciegas”, recordó entonces. “Bueno, fue a ciegas para mí… no para él”.
La cantante hizo público el romance en noviembre de 2021, cuando incluyó a Morando en un carrusel de Instagram con fotos del desfile Love Parade de Gucci en Los Ángeles, al que asistieron juntos.
En abril de 2022, la pareja fue vista besándose en Los Ángeles, y para octubre una fuente aseguró a E! News que su relación ya era “muy seria”. En marzo de 2023 asistieron juntos a un desfile de moda de Versace en Los Ángeles.
Más tarde, Morando acompañó a Cyrus a los Premios Grammy 2024, donde la cantante ganó grabación del año y mejor interpretación pop solista por su éxito “Flowers”.