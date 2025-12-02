Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometen tras 4 años de relación

Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometen

Miley Cyrus y su novio, Maxx Morando , con quien mantiene una relación desde 2021, se abrazaron y posaron juntos para los fotógrafos antes de la proyección de la película. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron las nuevas joyas que la actriz de Hannah Montana lució orgullosamente en el dedo índice de su mano izquierda.

Miley Cyrus y Maxx Morando (Getty Images)

Para la ocasión, la cantante deslumbró con un vestido negro sin tirantes, cubierto de lentejuelas, con corpiño, falda con volantes y una elegante cola. Morando, por su parte, optó por un clásico traje negro acompañado de una camisa blanca de cuello.

La agencia Francesca Consulting confirmó que la diseñadora de joyas Jacquie Aiche creó el anillo a medida. También reveló que la pieza cuenta con una piedra de talla cojín montada sobre una banda “gruesa” de oro amarillo de 14 quilates.

Miley Cyrus y Maxx Morando (Instagram)

Cyrus también presumió su anillo mientras celebraba su cumpleaños el fin de semana pasado. La cantante dejó ver la joya al poner las manos sobre su rostro mientras admiraba su pastel. En la publicación de Instagram, que incluía dos fotos, escribió: “Mis 33 años ya brillan gracias a la calidez de sus dulces deseos de cumpleaños. Lo único que quiero este año son más risas con la gente que me hace sonreír. Los quiero a todos”.

Anillo de Miley Cyrus (Instagram)

Además, en una publicación del productor Dan Morando, papá de Maxx, compartió imágenes de la pareja donde el anillo de compromiso se ve con toda claridad, acompañadas del mensaje: “Felicidades”.