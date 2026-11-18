La resolución representa un cambio importante en un caso que comenzó en 2023, cuando Clara Chía denunció al fotógrafo ante los Mossos d'Esquadra por los seguimientos que, según su versión, realizaba de manera constante para conseguir imágenes de ella y del exfutbolista. En un primer momento, Gerard Piqué también participó en el procedimiento, aunque posteriormente se apartó de la solicitud de medidas de protección.

En el proceso se presentaron informes psicológicos y una valoración médico-forense sobre las consecuencias que los episodios denunciados habrían tenido en la vida cotidiana de Clara. La joven señaló que había sufrido ansiedad y que tuvo que modificar algunas de sus rutinas para evitar encontrarse con el paparazzi.

En junio de 2024, el Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona había impuesto a Martín dos penas de seis meses de prisión, una por cada delito. Además, le prohibió acercarse a menos de mil metros de Chía o comunicarse con ella durante un año y medio, y estableció una indemnización de 3 mil 130 euros por gastos sanitarios y otros 10 mil euros por daño moral.

Sin embargo, tanto el fotógrafo como la Fiscalía recurrieron la resolución. Esta última ya había solicitado su absolución durante el juicio.

¿Por qué la Audiencia de Barcelona absolvió a Jordi Martín?

De acuerdo con la nueva resolución, los magistrados consideraron que los cambios de hábitos que Clara Chía atribuyó a los seguimientos estaban relacionados con la exposición pública que adquirió a raíz de su relación con Gerard Piqué, y no necesariamente con las acciones del paparazzi.

La Audiencia también tomó en cuenta que, de los episodios analizados durante el proceso, en la mayoría Chía aparecía acompañada del exfutbolista y que únicamente en cuatro ocasiones, durante un periodo de cinco meses, fue fotografiada sin él. Para los magistrados, esto no acreditaba una persecución insistente y reiterada contra ella de manera individual.



Aunque el tribunal reconoció que Jordi Martín pudo recurrir a métodos intrusivos para conseguir fotografías y que incluso pudo exceder los límites de la libertad de información y de prensa, consideró que su conducta no reunía los requisitos para ser castigada por la vía penal. La resolución incluso calificó algunas de sus actuaciones como reprochables y apuntó a la vía civil como una alternativa para abordar este tipo de conductas.

Respecto al delito de lesiones, relacionado con las afectaciones psicológicas que habría vivido Clara Chía, tampoco encontró elementos suficientes para establecer que existiera una relación directa entre el trabajo del fotógrafo y los daños señalados.