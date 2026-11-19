Valentina Ferrer habla de su separación de J Balvin

La modelo argentina fue abordada por la prensa y accedió a responder algunas preguntas sobre su vida personal, aunque puso límites cuando los reporteros intentaron profundizar en los detalles de la ruptura con J Balvin .

Al preguntarle si estaba abierta a volver a enamorarse, Valentina prefirió centrar su respuesta en el cariño que siente por su hijo. “Obviamente que tengo amor para mi Río”, dijo, sin entrar en detalles sobre la posibilidad de comenzar una nueva relación.



Valentina Ferrer y J Balvin (Getty Images)

También rechazó la idea de que una separación signifique empezar de nuevo. Para ella, se trata de continuar con su vida y adaptarse a los cambios que vienen.

“No es empezar de cero, es seguir la vida. Es seguir la vida”, comentó cuando le preguntaron sobre el amor propio y la posibilidad de reconstruirse después de una ruptura.