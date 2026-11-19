A poco más de dos meses de confirmar su separación de J Balvin, Valentina Ferrer habló sobre cómo enfrenta esta nueva etapa y dejó claro que, aunque su historia de amor con el cantante colombiano terminó, ambos mantienen una buena relación por el bienestar de su hijo, Río.
Valentina Ferrer se niega a dar detalles de su separación de J Balvin
Valentina Ferrer habla de su separación de J Balvin
La modelo argentina fue abordada por la prensa y accedió a responder algunas preguntas sobre su vida personal, aunque puso límites cuando los reporteros intentaron profundizar en los detalles de la ruptura con J Balvin .
Al preguntarle si estaba abierta a volver a enamorarse, Valentina prefirió centrar su respuesta en el cariño que siente por su hijo. “Obviamente que tengo amor para mi Río”, dijo, sin entrar en detalles sobre la posibilidad de comenzar una nueva relación.
También rechazó la idea de que una separación signifique empezar de nuevo. Para ella, se trata de continuar con su vida y adaptarse a los cambios que vienen.
“No es empezar de cero, es seguir la vida. Es seguir la vida”, comentó cuando le preguntaron sobre el amor propio y la posibilidad de reconstruirse después de una ruptura.
Valentina Ferrer habla de la relación que mantiene con J Balvin por su hijo
Uno de los temas que la modelo no quiso abordar fue el supuesto duelo emocional que habría vivido después de terminar su relación con el intérprete de Mi gente. Cuando le preguntaron cómo había atravesado ese proceso, respondió: “No empecemos con los chismes, si me quieren acompañar”, dijo mientras intentaba continuar su camino.
En cambio, sí habló de la dinámica que mantiene con el cantante como mamá y papá de Río. Valentina aseguró que los dos comparten una misma prioridad: que su hijo esté bien y sea feliz.
“Obvio, ese es el objetivo de los dos, para José y para mí nuestro objetivo es el mismo: que Río sea feliz”, afirmó.
También aseguró que el pequeño está tranquilo y que ambos han procurado que los cambios en su familia no afecten su bienestar. “Río está feliz. Río está feliz. Estamos haciendo todo muy bien por Riri. Como dije nuestro objetivo es el mismo y es hacerlo feliz y eso es lo importante”, expresó.
La modelo incluso describió el vínculo que conserva con el colombiano como una relación de amistad y apoyo mutuo, pese a que ya no son pareja. “Río tiene un papá y una mamá que se acompañan muy bien, que son muy buenos amigos y yo creo que eso es lo más importante”, aseguró.
Así comenzó la historia de amor de Valentina Ferrer y J Balvin
Valentina Ferrer y J Balvin se conocieron en 2017, durante la grabación del videoclip de Sigo extrañándote, tema del cantante en el que la modelo argentina participó como protagonista. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en una relación sentimental que hicieron pública en 2018.
Con el paso de los años formaron una familia y el 27 de junio de 2021 nació Río, su único hijo en común. Aunque se convirtieron en una de las parejas más conocidas del espectáculo latino, procuraron mantener buena parte de su vida privada lejos de los reflectores. Nunca llegaron a casarse.
El 16 de septiembre de 2026, Valentina confirmó la separación a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram. En ese mensaje explicó que habían decidido tomar caminos distintos después de compartir varios años y momentos importantes, pero destacó que la decisión se había tomado desde el amor y el respeto.
También dejó claro que su prioridad seguiría siendo acompañar a Río junto a José, y pidió comprensión y respeto durante ese momento personal.