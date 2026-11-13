Valentina Ferrer, ex pareja de J Balvin, reaparece en el Latin Grammy y reacciona a supuesta infidelidad del colombiano

Ex novia de J Balvin envía mensaje a las mujeres

Durante su encuentro con los medios, Valentina explicó que su hijo Río es su principal prioridad, aunque también disfruta continuar con su carrera y encontrar un equilibrio entre su faceta profesional y la maternidad.

“La prioridad es mi hijo y dividirme más bien lo que hago es, tengo mucha energía, así que hago de todo un poco, pero sí, no sé, disfruto tanto ser madre y a la vez trabajar. Siento que cuando uno le apasiona lo que hace y lo disfruta, no siente que se cansa sino lo vive”, expresó.

La modelo también habló sobre la importancia de inspirar a otras mujeres a reconocer su valor, disfrutar de su independencia y tomar decisiones que les permitan vivir con autenticidad.



Valentina Ferrer, ex pareja de J Balvin, en los Latin Grammys 2026 (Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recor)

“Sentir que puedo dar un granito de arena más allá a todo, a mostrarles que pueden ser libres, a mostrarles que pueden disfrutar, que son únicas, que tienen que ser auténticas, que tienen que quererse ellas mismas”, comentó.