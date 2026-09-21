J Balvin dedica mensaje a Valentina Ferrer tras anunciar su separación

El pasado 19 de septiembre, con motivo del cumpleaños de la modelo argentina, el intérprete de Mi gente compartió en Instagram un mensaje en el que celebró su vida, reconoció sus cualidades y le agradeció por el hijo que tienen en común.

"Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti.

Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale", escribió el artista.



J Balvin acompañó sus palabras con tres fotografías de Valentina: una de su infancia, otra tomada en una calle durante la noche y una más en la que aparece caminando de la mano de Río.

No obstante, hasta el momento, la modelo argentina no ha respondido al emotivo mensaje del cantante colombiano.