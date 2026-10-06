Valentina Ferrer aclaró las dudas que surgieron después de su separación de J Balvin. La modelo argentina continúa usando un lujoso anillo que durante semanas fue relacionado con un supuesto compromiso con el cantante colombiano, por lo que uno de sus seguidores decidió preguntarle directamente si se trataba de la misma joya que habría recibido antes de la ruptura.
¿Se iban a casar? Valentina Ferrer aclara si el anillo que usa era de compromiso con J Balvin
Valentina Ferrer revela la verdad sobre el supuesto anillo de compromiso con J Balvin
La respuesta de Valentina fue breve y, al mismo tiempo, suficiente para terminar con las especulaciones. A través de TikTok, un usuario aseguró en que la modelo todavía llevaba el anillo y escribió: “¿Aún tiene el anillo?”.
Sin darle demasiadas vueltas al tema, la argentina respondió con humor: “Mío, mi amor, comprado por mí, jaja”.
Con esta declaración, Valentina Ferrer dejó claro que la joya no fue un regalo de J Balvin ni está relacionada con un supuesto compromiso entre ambos, sino que ella misma compró el anillo, por lo que lo sigue usando tras la separación.
La presencia constante del anillo en sus publicaciones llevó a algunos seguidores a especular que la pareja podría haber estado comprometida o que incluso habría considerado casarse. Sin embargo, la propia modelo se encargó de desmentir esa posibilidad.
Valentina Ferrer y J Balvin terminaron su relación
La aclaración sobre el anillo ocurre semanas después de que Valentina Ferrer y J Balvin confirmaran el final de su relación. El pasado 16 de septiembre, la modelo compartió en sus historias de Instagram que ambos habían decidido tomar caminos separados.
En aquel momento, Valentina pidió respeto por la privacidad de los dos mientras atravesaban este proceso y dejó claro que la decisión había sido tomada desde el amor y el respeto.
“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió. “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, agregó.
Finalmente, pidió comprensión ante la situación personal que atraviesan: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.
Después de que Valentina confirmara que su relación de casi una década con el cantante había terminado, comenzaron a surgir nuevas versiones sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar caminos separados, entre ellos, que los problemas de ansiedad y depresión que J Balvin ha reconocido públicamente en distintos momentos de su vida habrían influido nuevamente en la relación.