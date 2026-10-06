¿Se iban a casar? Valentina Ferrer aclara si el anillo que usa era de compromiso con J Balvin

Valentina Ferrer revela la verdad sobre el supuesto anillo de compromiso con J Balvin

La respuesta de Valentina fue breve y, al mismo tiempo, suficiente para terminar con las especulaciones. A través de TikTok, un usuario aseguró en que la modelo todavía llevaba el anillo y escribió: “¿Aún tiene el anillo?”.

Sin darle demasiadas vueltas al tema, la argentina respondió con humor: “Mío, mi amor, comprado por mí, jaja”.



Valentina Ferrer y J Balvin (Getty Images)

Con esta declaración, Valentina Ferrer dejó claro que la joya no fue un regalo de J Balvin ni está relacionada con un supuesto compromiso entre ambos, sino que ella misma compró el anillo, por lo que lo sigue usando tras la separación.

La presencia constante del anillo en sus publicaciones llevó a algunos seguidores a especular que la pareja podría haber estado comprometida o que incluso habría considerado casarse. Sin embargo, la propia modelo se encargó de desmentir esa posibilidad.