Paola Rojas rompe en llanto al recordar el episodio más doloroso que ha vivido

La conductora participó en la sección Enfrentados, donde le preguntaron cuál había sido el momento más difícil que le ha tocado vivir. Aunque reconoció que muchas personas podrían pensar en alguna de las situaciones personales que enfrentó públicamente, aclaró que ninguna de ellas se compara con el dolor que sintió al perder a su primo.

“De pronto la mente de todos se va necesariamente algo muy público que viví con muchos retos y con mucho dolor, pero la verdad no es ni de cerca el momento más difícil de mi vida”, explicó.



Paola Rojas (Foto Andrea Tejeda K/ Maquillaje y peinado Leonel Urdaneta)

Fue entonces que Paola Rojas habló de Jorge y de lo mucho que significaba para ella. Su muerte fue un golpe inesperado que dejó una ausencia que todavía me duele: “El más fuerte y el que más me golpeó emocionalmente fue la muerte de mi primo Jorge porque yo era muy chiquita, porque mi primo era como mi hermano, porque fue absolutamente inesperado, porque lo sigo extrañando todos los días”, compartió.

Al recordar a su primo, Paola no pudo evitar llorar frente a las cámaras y, entre lágrimas, pidió que no la hicieran llorar más. Sin embargo, también explicó que, con el paso del tiempo, encontró un significado espiritual en las experiencias que vivió después de su muerte.

“Ya no me hagas chillar, lo sigo extrañando siempre, pero fue muy hermoso porque también Jorge se convirtió en mi maestro de lo importante, como en mi maestro espiritual. Digamos que ocurrieron muchas cosas, tanto el día que se murió como en los días posteriores y los años posteriores que me dejaron claro que somos mucho más que esto”.

La periodista contó que tras el fallecimiento de Jorge reforzó su manera de entender la vida y la muerte. Incluso, desde su perspectiva, su primo se convirtió en una prueba de que las personas no son solamente cuerpo y materia, sino que existe algo más allá de lo físico.

“Jorge es mi demostración, mi prueba, yo que como periodista necesito verificar, él es mi comprobación de que los seres humanos no somos solamente, digamos esto, materia, cuerpo, somos espíritu y él es mío, mi maestro de eso”, expresó.