Paola Rojas revela cómo quedó su relación con Aleks Syntek tras revivir la polémica con Zague

Paola Rojas revela cómo quedó su relación con Aleks Syntek

Durante un encuentro con medios, Paola Rojas fue cuestionada sobre cómo se encuentra actualmente la relación con el intérprete y dejó claro que se siente tranquila con la manera en que se resolvió la situación.

“Tranquila. Estoy supertranquila, creo que fue algo desafortunado, pero que se solucionó muy pronto. Él ofreció una disculpa y yo la acepté”, declaró Paola.



Paola Rojas (Selene Alaíde)

La periodista consideró que el reconocimiento del error fue suficiente para dejar atrás la controversia y explicó que, desde su perspectiva, no hubo una intención negativa detrás de lo ocurrido.

“Y honestamente, para mí, el caso está superado. Él reconoció que se equivocó y que además no había ninguna mala intención en ello y para mí eso es suficiente”, señaló.