Paola Rojas aseguró que la situación que protagonizó con Aleks Syntek ya quedó atrás y que actualmente no existe ningún problema entre ellos. La periodista explicó que, después de que el cantante se comunicara con ella para disculparse, decidió aceptar sus palabras y dar por concluido el episodio.
Paola Rojas revela cómo quedó su relación con Aleks Syntek tras revivir la polémica con Zague
Paola Rojas revela cómo quedó su relación con Aleks Syntek
Durante un encuentro con medios, Paola Rojas fue cuestionada sobre cómo se encuentra actualmente la relación con el intérprete y dejó claro que se siente tranquila con la manera en que se resolvió la situación.
“Tranquila. Estoy supertranquila, creo que fue algo desafortunado, pero que se solucionó muy pronto. Él ofreció una disculpa y yo la acepté”, declaró Paola.
La periodista consideró que el reconocimiento del error fue suficiente para dejar atrás la controversia y explicó que, desde su perspectiva, no hubo una intención negativa detrás de lo ocurrido.
“Y honestamente, para mí, el caso está superado. Él reconoció que se equivocó y que además no había ninguna mala intención en ello y para mí eso es suficiente”, señaló.
Paola Rojas explica por qué decidió ponerle un límite a Aleks Syntek
Más allá de la disculpa, Rojas Rojas explicó que su intención al pronunciarse públicamente fue establecer un límite frente a la posibilidad de que un episodio de su vida privada volviera a convertirse en tema de conversación.
“La verdad es que me parece que lo importante era enviar este mensaje de delimitar a quien sea que pretenda traer a la memoria un episodio que no quiero traer de vuelta a la memoria”, explicó.
Al ser cuestionada directamente sobre si había perdonado a Aleks Syntek , Paola fue clara al señalar que ambos ya tuvieron oportunidad de hablar y que no existe resentimiento entre ellos.
“Sí, con él no tengo ningún problema. Lo platicamos ya y hay mucho cariño. Él se disculpa y para mí eso es suficiente”, afirmó.
Con esta postura, la periodista dejó claro que no pretende prolongar la controversia y que considera que la conversación entre ambos permitió cerrar el episodio.
Paola Rojas revela que sus hijos no se enteraron de la polémica
Otro aspecto que llamó la atención fue que Paola Rojas aseguró que sus hijos no se enteraron de lo que ocurrió entre ella y el cantante. La periodista explicó que no considera necesario involucrarlos en una situación que, desde su perspectiva, ya fue solucionada.
“No, ni saben, eh, ni saben, no tienen ni para qué enterarse”, respondió cuando le preguntaron si sus hijos habían hecho algún comentario sobre la polémica.
El conflicto surgió después de una transmisión en vivo de Aleks Syntek, realizada tras la controversia que enfrentó por su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez. Durante ese video, el cantante improvisó una canción en la que mencionó a diferentes personajes, entre ellos Luis Roberto Alves “Zague” y Paola Rojas.
Syntek hizo referencia al escándalo que involucró al exfutbolista en 2018, cuando se filtró un video íntimo de Zague y el episodio tuvo repercusiones en su entonces matrimonio con Paola Rojas. Durante la transmisión, el cantante llegó a decir que “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”.
La mención provocó la reacción de la periodista, quien posteriormente pidió al cantante que no volviera a involucrarla en aquel episodio de su vida privada: “Conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado”, expresó entonces Rojas.
Después de esa reacción, Syntek se comunicó directamente con ella para ofrecerle una disculpa. Paola confirmó que aceptó sus palabras y que, al reconocer el cantante su error, decidió dejar atrás el conflicto.